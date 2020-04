Lena Yokoyama, violinista suona su tetto dell’ospedale di Cremona/ Video: omaggio a..

Pubblicità

Dal luogo simbolo della lotta al Covid-19, l’Ospedale Maggiore di Cremona, ieri 16 aprile, verso le 18 circa, ha iniziato a diffondersi il suono di un violino. Direttamente dal tetto dell’ospedale, propagandosi per tutto il quartiere ospedaliero, il violino suonato da Lena Yokoyama, violinista del Museo del Violino, ha allietato i tantissimi ascoltatori. L’artista ha suonato quattro brani: “Gabriel’s Oboe” from “Mission” Ennio Morricone; “Love Theme” from “Nuovo Cinema Paradiso” Ennio & Andrea Morricone; ”Schindler’s list” – John Williams; ”Il Canto degli Italiani”, Inno d’italia – Goffredo Mameli, Michele Novaro. Si tratta della seconda audizione, anche questa volta chiaro omaggio al personale sanitario, ai pazienti dell’ospedale di Cremona ma anche ai volontari di Samaritan’s Purse, tutti impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Lena Yokoyama, la violinista suona per chi combatte contro il Coronavirus

Quello di Lena Yokoyama è stato dunque un omaggio a chi sta combattendo contro il Coronavirus ma anche un commosso ricordo a chi, purtroppo, questa battaglia non è riuscito a superarla. Una nuova iniziativa dunque che ha soprattutto l’obiettivo di è quello di sensibilizzare le persone, rilanciando la raccolta fondi a favore di “Uniti per la provincia di Cremona”, associazione che si pone l’obiettivo di sostenere economicamente gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore oltre alle strutture socio-sanitarie in difficoltà in questo difficile periodo. La violinista giapponese è riuscita dunque a regalare momenti di arte e grande musica a tutti coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarla.





