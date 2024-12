Dal nonno, al papà al figlio: un filo rosso nel segno dell’arte nei settori più disparati ma anche vicini. Alessandro Gassman, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, è certamente da considerare tra gli attori più influenti della scena italiana tra tv e cinema; sulla scia di quanto fatto dal padre prima di lui, il celebre e compianto Vittorio Gassman. Ora, a grandi passi e con meritato successo, si fa largo tra cinema e musica il figlio di Alessandro Gassman, Leo Gassman.

Alessandro Gassmann chi è? "Sono un uomo insicuro"/ "A teatro prendo i tranquillanti perchè ho paura del..."

“Leo è una continua scoperta, positiva; sono grato al figlio che è. E’ un ragazzo che si impegna e si sta conquistando il successo che merita sia come attore ma soprattutto come cantante”. Queste le parole di Alessandro Gassman – ospite oggi a Domenica In – a proposito del rapporto con suo figlio Leo Gassman ma soprattutto in riferimento alla splendida carriera in fiore che lo vede destreggiarsi con ottimi risultati sia in ambito musicale che nell’industria cinematografica. “Mi raccontò del provino per interpretare Franco Califano, io gli dissi: ‘Ma tu non fai il cantante?!’. Inizialmente gli dissi di non farlo, lui ha insistito e alla fine ha avuto ragione lui perchè è stato davvero molto bravo. Sta lavorando tanto ed è a lavoro con il suo nuovo disco. Tutto merito suo!”.