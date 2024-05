Leo Gassmann, chi è la fidanzata Maia Reficco?/ La rottura con l’ex Enula e le paparazzate con il nuovo amore

Leo Gassmann è molto amato dalle giovani fan che si chiedono costantemente se sia fidanzato o meno. In effetti, è molto difficile cogliere i dettagli della vita sentimentale dell’artista che è molto riservato e ci tiene a mantenere la sua privacy. Qui entrano in gioco i paparazzi, che negli scorsi anni hanno ripreso il cantante in dolce compagnia.

Nel 2020, il giovane artista è stato avvistato insieme ad Enula Bareggi aspirante cantante che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2021. I due erano stati fotografati mentre erano in atteggiamenti intimi, tra baci e abbracci che lasciavano intendere ci fosse una relazione che è poi terminata circa tre anni fa, quando Gassmann si è dichiarato single. Ora sembra che Leo abbia ritrovato l’amore con Maria Reficco. Ma scopriamo chi è nel dettaglio la fidanzata di Leo Gassmann.

Maria Reficco chi è la fidanzata di Leo Gassmann: le prime paparazzate

Dopo la fine della relazione con Enula, Leo Gassmann sembrerebbe aver trovato l’amore con Maria Reficco. L’uso del condizionale è d’obbligo considerando che i due non sono usciti ancora allo scoperto, ma le numerose paparazzate sono già una prima conferma.

L’artista e la ragazza, infatti, sono stati avvistati dal magazine Chi mentre intenti a passeggiare per le vie di Roma mentre si scambiavano baci e abbracci inequivocabili. Ma chi è la fidanzata di Leo Gassman? Reficco è un’attrice e cantante di origine argentina, molto popolare. E’ nota al grande pubblico per aver recitato nella serie Kally’s Mashup e nel remake Netflix Pretty Little Liars: Original Sin. Non ci sono ancora conferme della loro relazione; i due non hanno confermato e neanche smentito i gossip che circolano incessanti.

