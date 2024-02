Leo Gassmann è fidanzato?/ Dopo la storia d’amore con Enula prevale la voglia di privacy, ma…

Leo Gassmann è fidanzato o single? Regna il mistero dopo la storia d’amore con Enula

Leo Gassmann continua ad essere al centro dei riflettori mediatici non solo per la sua brillante carriera musicale ma anche per le vicende amorose che lo hanno coinvolto in questi ultimi tempi. A dire il vero, da un po’ di tempo a questa parte (quando era fidanzato con Enula), l’artista ha deciso di mantenere la bocca cucita per quanto riguarda l’amore: non è chiaro dunque se sia single o fidanzato.

In passato però, come dicevamo, ha vissuto una storia importante con la cantante Enula Bareggi. Una relazione che, inizialmente vissuta lontano dai riflettori, ha attirato l’attenzione del pubblico quando la ragazza è apparsa nella scuola di Amici 2020-2021. La loro storia, nata in “gran segreto”, ha destato interesse soprattutto quando la giovane cantante si è avvicinata al compagno Alessandro Cavallo, mentre era ancora legata sentimentalmente a Gassmann e quando confessò di averlo baciato.

Per quanto concerne la vita sentimentale di Leo Gassmann, al momento non ci sono chiari indizi su una nuova relazione dopo la fine della storia con Enula Bareggi. Da quando sono arrivati alla rottura, Leo Gassmann sembra prediligere un atteggiamento prudente e riservato riguardo alla sua vita privata. In un’intervista rilasciata a Verissimo, tuttavia, ha fatto capire di non essere fidanzato e di avere un modello di riferimento ben preciso per quanto riguarda l’amore.

“Mamma e papà sono fantastici, si completano a vicenda, hanno un equilibrio bellissimo. Tra loro c’è un amore immenso, un grande rispetto. Io sogno un amore come quello dei miei genitori perché quando li vedo insieme sono felici”, aveva detto il giovane artista nel salotto di Silvia Toffanin, esprimendo l’auspicio di vivere una relazione simile a quella dei suoi genitori.











