Leonard di The Big Bang Theory è diventato padre/ Johnny Galecki: “Pieno d’amore”

Fiocco azzurro per Johnny Galecki, l’attore famoso per aver interpretato il ruolo di Leonard Hofstadter nella serie The Big Bang Theory. La cicogna è arrivata dunque a casa di colui che per 12 stagioni ha vestito i panni del fisico sperimentale imbranato nella storica sitcom. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dalla coppia composta da Galecki e dalla compagna, la modella Alaina Meyer, 22 anni più giovane di lui: “Con il cuore riconoscente e pieno d’amore diamo il benvenuto al nostro bellissimo figlio in questo incredibile mondo. Grazie per tutto il vostro amore e supporto”. Dal messaggio si evince chiaramente che il primogenito della coppia è un maschietto. Tra i due è stato evidentemente un colpo di fulmine: Johnny e Alaina hanno iniziato a frequentarsi infatti nel settembre del 2018.

LEONARD DI THE BIG BANG THEORY E’ DIVENTATO PADRE

Non tutti forse sono a conoscenza del fatto che dietro l’apparenza dello scienziato imbranato di The Big Bang Theory si cela invece un uomo che a livello di conquiste femminile ha sempre dimostrato un certo appeal. Molti fan della serie, giunta a conclusione dopo 12 stagioni che hanno chiuso di fatto un’epopea dorata per le sit-com, non sanno per esempio che il loro caro Leonard Hosftadter è stato fidanzato nella vita reale con l’attrice che interpreta Penny. In più è stato legato sentimentalmente alla collega Kelli Garner. Ma oltre alla famiglia cosa c’è nel futuro di Galecki dopo la fine di The Big Bang Theory? Come riportato da Fanpage, l’attore “potrebbe tornare con un progetto da lui co-prodotto, The Squad, su un gruppo di amici appassionati di videogiochi”.

