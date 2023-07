Leonardo La Russa: sequestrato il cellulare/ Inquirenti alla ricerca di prove sulla violenza sessuale

L’autorità giudiziaria di Milano ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del senatore Ignazio, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane. La consegna è avvenuta da parte dell’indagato ai magistrati, come spiega Il Fatto Quotidiano. Nel decreto sarebbero state indicate le parole chiave con cui analizzare il dispositivo. Il giovane è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia-querela della vittima, una ragazza di 22 anni.

Nelle scorse ore, la Procura aveva valutato di avanzare una richiesta alla Giunta per l’autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa. La sim, infatti, risulta intestata allo studio legale del presidente del Senato, suo padre: non è chiaro se sia stata o meno prelevata insieme al dispositivo. Il 21enne indagato per violenza sessuale si è difeso parlando di un rapporto consensuale con la ragazza, sotto effetto di sostanze stupefacenti.

La versione della vittima

La 22enne ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale: secondo le dichiarazioni della ragazza, l’abuso sarebbe relativo allo scorso 18 maggio dopo una serata in discoteca nel capoluogo lombardo. “Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo, Leonardo La Russa. Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente”, ha raccontato la 22enne nella sua denuncia. La giovane ricorda però di un drink che le sarebbe stato offerto proprio dal figlio del presidente del Senato.

La mattina successiva la ragazza si sarebbe svegliata “in assoluto stato confusionale, nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa”, nudo anche lui. “Gli ho chiesto immediatamente spiegazioni del perché fossi lì, in quanto non mi ricordavo nulla della serata. Mi disse che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti” ha raccontato ancora la giovane. La Russa Jr avrebbe poi affermato che anche un suo amico, che stava dormendo in un’altra stanza, “aveva avuto un rapporto con me a mia insaputa”. Parlando della denuncia della ragazza, Ignazio La Russa ha affermato: “Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”.

