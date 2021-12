Leonardo Manera a Zelig 2021, chi è e carriera/ Da “Adriana” a un nuovo personaggio

Leonardo Manera: la carriera del comico

Questa sera, giovedì 2 dicembre, Leonardo Manera fa il suo ritorno a Zelig. Il comico è nato a Salò, si è poi trasferito a Milano dove ha frequentato il liceo. Negli anni Novanta viene scritturato per recitare su un set cinematografico. Il suo vero talento è riuscito ad esprimerlo in teatro, dove ha avuto modo di presentare differenti personaggi. La televisione ha abbracciato il suo sarcasmo ed è riuscito ad approdare anche sul piccolo schermo partecipando a diversi programmi dove è stato accolto dal pubblico da calorosi applausi. La partecipazione a Zelig e Zelig Circus hanno segnato positivamente la sua carriera, tanto da diventare negli anni uno dei comici di punta dei due programmi. Tuttavia queste non sono state le uniche esperienze televisive, tra le tante ricordiamo Colorado, Seven Show, Paperissima e Quelli che il calcio. Nel 2009 ha messo da parte il ruolo del comico per indossare gli abiti da conduttore televisivo nel varietà “Grazie al cielo sei qui” mandato in onda su La7.

Leonardo Manera: nuovo personaggio a Zelig

Con il passare degli anni Leonardo Manera si è avvicinato alla radio, dove ha condotto diverse trasmissioni con la complicità di Alessandro Milan. Ancora oggi è alla guida di una trasmissione radiofonica trasmessa su Radio24. Della sua vita privata si sa poco e niente, dalla sua compagna Ilaria ha avuto un figlio di nome Beniamino e che dal 2015 è il testimonial di “City Angels”, un’associazione no profit che si occupa di volontariato. Il comico è in tour nei vari teatri italiani con lo spettacolo “Homo Modernus“. Questa sera, sul palco di Zelig, il comico presenterà un nuovo personaggio, come annunciato sui social: in uno scatto si vede Manera con parrucca e occhiali seduto vicino a Claudio Bisio!

