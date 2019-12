Leonardo Maria Del Vecchio e Madalina Ghenea fidanzati/ Primo weekend di coppia

Leonardo Maria Del Vecchio e Madalina Ghenea fanno shopping da Prada e vengono paparazzati tra le pagine del settimanale Chi, in edicola da ieri con il nuovo numero. La coppia è uscita allo scoperto, beccati anche mentre arrivano in elicottero il venerdì sera. Nel weekend sono stati a cena in casa con gli amici e a pranzo al Salastrains. Leonardo Maria fa parte del consiglio d’amministrazione di Luxottica, l’azienda fondata dal padre. Madalina Ghenea invece, è una delle attrici più belle del panorama. Ha una figlia, Charlotte, di due anni. Dopo alcune apparizioni fugaci nella notte milanese, eccoli insieme nel primo weekend ufficiale senza più nascondersi. Lei è reduce dalla fine del legame con Vito Schnabel, lui invece ha chiuso con Alessia Tedeschi.

Leonardo Maria Del Vecchio e Madalina Ghenea, nuova coppia

Dopo la prima paparazzata ufficiale, Madalina Ghenea è stata beccata nuovamente dai paparazzi. Questa volta con grandi occhiali scuri e una sciarpa avvolta sulla testa. L’attrice cerca di proteggersi dal freddo e dagli sguardi dei curiosi mentre passeggia per le vie del centro di Milano. Ma bella com’è, con un lungo cappotto bianco addosso, è difficilissimo non considerarla. Cammina da sola tra le vetrine, poi entra in una gioielleria. Da poco è uscita allo scoperto con il manager Leonardo Maria Del Vecchio: sarà a caccia di un regalo prezioso per il suo nuovo amore? Chi lo sa… Madalina, intervistata da Vanity Fair lo scorso anno, parlava dell’amore, sentimento che mette al primo posto nella vita: “So che va messo al primo posto, e l’ho sempre fatto. Ho voluto Charlotte nel momento migliore della mia carriera: avevo fatto Sanremo, avevo casa e un agente a Los Angeles, appena girato il film di Sorrentino e con tanti progetti. Ma mi ero promessa che sarei diventata madre entro i 30 anni. Così è stato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA