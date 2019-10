Leonardo Pieraccioni contro Ciro Ferrara/ Laura Torrisi fuori? “Come se Don Matteo..”

Nuovi retroscena sulla polemica tra l’ex calciatore Ciro Ferrara e Leonardo Pieraccioni, che non ci sta sull’eliminazione di Laura Torrisi dal nuovo programma di Maria de Filippi. A pochi giorni dalla finale di Amici Celebrities, il nuovo programma di Maria de Filippi, sorgono nuovi dettagli in merito all’eliminazione dell’attrice toscana Laura Torrisi avvenuta nella fase semifinale. Ad innescare la polemica sulla decisione nei confronti della Torrisi, presentatasi come cantante ed è stata eliminata dall’ex calciatore della Nazionale e della Juventus Ciro Ferrara, è stato il regista ed attore Leonardo Pieraccioni: “Ciro in finale e te no? È come levare Don Matteo da catechismo e metterci Massimo Ceccherini” come riporta il settimanale Spy. La Torrisi ha lasciato il programma di Canale 5 piangendo e la reazione di Pieraccioni sarebbe stata una vera e propria provocazione verso l’ex calciatore, che ha immediatamente replicato: “Maledetti Amici miei”.

LAURA TORRISI E LEONARDO PIERACCIONI

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni iniziano a lavorare insieme nel 2007, quando il regista dirige e interpreta “Una moglie bellissima” e arruola nel cast l’ex concorrente del Grande Fratello alla sua prima prova d’attrice. Da li nasce una storia d’amore e insieme hanno avuto una figlia di nome Martina. L’8 ottobre 2014, la Torrisi ha dichiarato l’interruzione consensuale della relazione pur mantenendo il legame molto unito.

Strade diverse ma legame a quanto pare ancora solido e positivo tra gli ex compagni: lui di recente è stato paparazzato con una donna fuori dal mondo della tv, del cinema e dello spettacolo di nome Teresa. Lei invece è tuttora impegnata con Luca Betti, pilota automobilistico di rally oltre che imprenditore e personaggio televisivo.



