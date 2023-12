Leone e Vergine, Oroscopo Paolo Fox 2024/ Previsioni nuovo anno a I Fatti Vostri: mesi difficili…

Leone e Vergine, oroscopo Paolo 2024: progetti, fortuna ma anche alti e bassi. Cosa cambia rispetto allo scorso anno

Un nuovo anno sta per arrivare e gli amanti dell’oroscopo sono curiosi di scoprire l’andamento delle stelle per i prossimi dodici mesi. A soddisfare tale curiosità è Paolo Fox che, nelle previsioni dell‘oroscopo 2024 fatte nel corso della puntata de I Fatti vostri del 27 dicembre, ha svelato cosa dovranno aspettarsi i segni zodiacali in amore, lavoro e salute. Come sempre, quelli di Paolo Fox sono consigli su come affrontare il nuovo anno e riuscire a cogliere il meglio dalle stelle.

Cosa riservano, dunque, le stelle ai nati sotto il segno del Leone e della Vergine nei prossimi mesi? Per il leone, sarà un anno particolarmente difficile soprattutto per la sfera sentimentale mentre la Vergine sarà chiamata a decidere cosa tenere del vecchio anno e cosa buttare.

Oroscopo Paolo Fox 2024: come andrà l’amore per Leone e Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo 2024, i nati sotto il segno del Leone vivranno un anno difficile per i sentimenti. Ci sarà chi si chiederà se l’amore che ha accanto sarà quello giusto. I problemi sentimentali saranno presenti nella vita del leone durante la prima parte dell’anno.

Saranno mesi di scelta importanti, invece, per i nati sotto il segno della Vergine che dovranno decidere cosa tenere e cosa buttare del passato. I cambiamenti non tarderanno ad arrivare e alcuni saranno anche importanti e porteranno ad una svolta.

Oroscopo Paolo Fox 2024: il lavoro e la salute per Leone e Vergine

Per una svolta lavorativa, i nati sotto il segno del Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox, sarà necessario aspettare l’estate. L’ultima parte dell’anno, in particolare, sarà più favorevole per le scelte professionali. Come andrà, invece, il lavoro per la Vergine?

I cambiamenti riguarderanno anche la sfera professionale. Nonostante la presenza di Saturno contro, non sarà un anno totalmente negativi. E’ importante, tuttavia, osare e lanciarsi in nuove sfide che potrebbero rappresentare una vera svolta per il futuro lavorativo.











