Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2024/ 48 ore di fuoco per la Vergine e il Leone si riprende

Abbiamo avuto un novilunio in Toro un po’ complicato. Oggi leggendo il nostro Oroscopo di Paolo Fox 2024 la Luna è in Gemelli e stimola la creatività dei segni, aiutando il Leone e l’Ariete a recuperare terreno. Il Cancro è innamorato!

Oroscopo Paolo Fox 2024: periodo di belle idee per l’Ariete, il Toro è determinato

Ariete, cominci bene con una Luna positiva. Questo cielo ti aiuta a capire cosa non funziona: Mercurio ti dà una mano a ritrovare un po’ di tranquillità interiore e le idee saranno stimolate. Non perderti le relazioni importanti, consiglia l’Orosocopo di Paolo Fox. Soluzioni a portata di mano! L’amore è importante: chi è in coppia programma qualcosa per l’estate. Favoriti i single!

Toro, ieri c’è stato un novilunio importante, in alcuni casi anche tosto poiché ti ha obbligato ad avere un piglio deciso nei confronti faccende emerse già in passato. Se nel lavoro ci sono stati problemi, ora non puoi più sorvolare e devi affrontare le cose. Tuttavia Mercurio che sarà nel segno dal 15 di maggio e questo migliorerà la condizione professionale.Le stelle migliorano di giorno in giorno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Luna nel segno per i Gemelli, il Cancro va alla grande in amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox 2024

Gemelli, La Luna è nel tuo segno e ti rende luminoso e ottimista. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che creatività e fantasia, e quest’ultima ti cponsente un rifugio sicuro quando c’è qualcosa che ti affligge. In questo momento puoi riprenderti da un amore andato male, voltare pagina e ricominciare.

Cancro, è il momento giusto per far ripartire la sfera sentimentale: sabato e domenica avrai la Luna con te e l’amore, un po’ vessato ad aprile, non solo potrà essere rinvigorito ma davvero sostenuto dalle stelle. SE c’è un nuovo amore, bisogna lasciarsi andare e non farsi influenzare dal passato. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che è cominciato ufficialmente un biennio di forza che ti accmpagnerà anche per tutto il 2025.

Oroscopo Paolo Fox 2024: relax per il Leone, la Vergine è nel caos

Leone, hai superato un novilunio molto faticoso: adesso rilassati! Comincia una seconda parte dell’anno che regalerà fatica, indubbiamente, m,a che potrà essere costellata da grandi successi. Circondati di belle persone che ti vogliono bene e ti sostengono, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, c’è molta confusione e sei pieno di impegni. Devi terminare compiti iniziati tempo fa e programmare altre cose per il futuro. Saranno quindi 48 ore frenetiche! La tua proverbiale razionalità non vive bene nel caos, per cui stai attento a eventuali danni causati da altri. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti alle spese di troppo.

