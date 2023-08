Leopoldo Mastelloni è fidanzato? “Sposarsi a quest’età è un delitto”/ “Mi hanno definito gay ma…”

Leopoldo Mastelloni è sposato? Le rivelazioni dell’attore

Artista eclettico, attore e cantante, Leopoldo Mastelloni è invece molto riservato quando si parla di vita privata. Oggi 78enne, Mastelloni è dichiaratamente gay e, almeno stando a ciò che sappiamo oggi, non è fidanzato, né sposato. Fu lui stesso ad ammettere, in un’intervista a Gay.it di alcuni anni fa, “A quest’età sposarsi è un delitto!”

Fu invece in un’intervista a Il Fatto che Mastelloni parlò della sua sessualità: “Mi hanno definito gay, froc*o, ricchi*ne, ma non hanno capito niente. – ammise – Perché io voglio essere tutto e la mattina dopo poter saltare dal tuo letto in fuga negando persino di averti conosciuto. Come diceva Peppino Patroni Griffi: ‘Negare sempre’. Sapete cosa mi dà più fastidio? L’ostentazione. L’outing. Il privato sbattuto in pubblico. La ridicola partita dei matrimoni gay. Avete scelto la trasgressione e poi volete fare peggio dei coniugi di Abbiategrasso. Ma che caz*o state a dì?”.

Per Mastelloni la parola gay è anzi da cestinare: “Meglio dire froci*. Il gay dovrebbe essere felice per definizione. Non sempre ha buoni motivi per essere allegro”. Se al matrimonio oggi non ci pensa, l’attore ha rivelato che per quanto riguarda la paternità è tutta un’altra storia: “Non ho mai smesso di pensarci, ma ho sempre avuto paura. – sono state le sue parole – Faccio un mestiere bellissimo, ma che è il più precario che c’è. Non sono libero. Non posso mai programmare nulla. Pensi che amo tantissimo gli animali, ma che per il rispetto che nutro nei loro confronti, non li ho mai voluti. Non si gioca con gli affetti. Alla fine, il mio più grande amore, è il pubblico.”

