Leopoldo Mastelloni/ “Vittima di bullismo, la mia famiglia non avrebbe capito…”

In una puntata di Storie Italiane incentrate sulla delicata tematica del bullismo, anche l’attore Leopoldo Mastelloni, spesso ospite di Eleonora Daniele, ha voluto raccontare la sua storia personale: “Da bambino ho subito molti episodi di bullismo”, ha spiegato alla trasmissione di Raiuno, per poi commentare, dopo un filmato dei suoi successi: “Alla faccia di quelli che mi hanno fatto del male da ragazzino, sono qui con te è una grande soddisfazione!”. Le offese e gli atti di bullismo lo hanno soffrire molto, “ma mi hanno creato una corazza da guerriero e mi hanno fatto molto pensare… non tutti oggi capiscono se tu ti lamenti di qualche sopruso, anche grave”. Leopoldo ha ammesso di non averne mai parlato con i genitori: “Sono nato nel ’45, nel ’50 cosa vai a raccontare? Non conosci neppure le parole che si conoscono oggi. Sapevo solo che c’erano delle persone che a me sembravano cattive. Se lo avessi detto mi avrebbero dato del pazzo. La ribellione a volte era violenta da parte mia”, ha spiegato.

LEOPOLDO MASTELLONI, VITTIMA DI BULLISMO: LA SUA STORIA

Leopoldo Mastelloni, vittima di bullismo, a Storie Italiane ha spiegato: “Non mi picchiavano ma mi offendevano, mi avevano preso di mira, ero in una scuola di monaci e le violenze venivano dal fatto educativo, il mio ceto sociale era del tutto indifferente, parlavo italiano, non dicevo parolacce, ma quando mi ribellavo pensavo tutti i segnali possibili senza usare violenza, ma venivano intesi come il ragazzo perbene”. Con il tempo è riuscito a diventare uno stratega, anche se continuava a subire violenze e bullismo. “C’era un ragazzo che voleva fare il ballerino e lo consideravano gay”, ha poi rivelato. Quindi ha aggiunto, con una certa amarezza: “Sei solo, oggi se ne parla ma sei solo”. Mastelloni, nonostante sia riuscito con la sua indipendenza ad andare avanti, rimpiange il non essere riuscito in alcun modo ad aprirsi e parlare con la sua famiglia.

