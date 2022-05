Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta/ Ecco chi sono le figlie di Letizia Battaglia

Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta, le tre figlie di Letizia Battaglia e i suoi insegnamenti per loro e per le donne

Cinzia, Shobha e Patrizia Stagnitta sono le figlie della fotoreporter Letizia Battaglia, morta il 13 aprile 2022. Le tre donne, sono nate dal matrimonio tra la reporter siciliana e l’imprenditore Ignazio Stagnitta. Cinzia e Patrizia hanno sempre mantenuto molta riservatezza sulla loro vita privata e professionale, al contrario Shobha ha seguito le orme della madre ed è diventata una fotoreporter molto nota. Mentre la maggior parte degli scatti della madre Letizia, sono diventati noti per essere crudi e “tristemente poetici” come li definiva il New York Time, i suoi hanno avuto popolarità e sono stati premiati per la sua sensibilità artistica.

In merito alle sue figlie, Letizia Battaglia aveva dichiarato: “Le bambine hanno a che fare con me. Quando avevo dieci anni ero felice, libera. Sognavo tante cose: sarei diventata una scrittrice, avrei avuto il principe azzurro…”. Letizia è stata per le sue figlie una vera e propria fonte di ispirazione, proprio come lo è stata per molte altre donne. Uno dei messaggi più importanti che la fotoreporter ha lasciato alle sue figlie è quello di amarsi sempre, accettarsi e vedersi sempre belle, in qualunque fase della vita.

Shohba Stagnitta, colei che ha seguito le orme di Letizia Battaglia

Shobha Stagnitta, a differenza delle sorelle Cinzia e Patrizia, ha seguito le orme di sua madre, diventando una fotoreporter. Il suo particolarissimo nome è frutto della sua passione per l’India, originariamente il suo nome era Angela. Nel 1970 si è trasferita a Milano e, nel 1977, in India, dove ha studiato meditazione e altre discipline orientali. A seguire ha vissuto negli States e poi è rientrata a Palermo, dove ha lavorato per il quotidiano L’Ora insieme alla madre Letizia Battaglia.

Nel corso della sua carriera ha deciso di concentrarsi sulla condizione delle donne nel mondo e ha portato avanti il progetto Mother India School. Vive tra l’Italia e l’India, ha sposato Andalo Carrega Bertolini ma non si sa per certo se i due stiano ancora insieme o abbiano avuto figli, poiché i suoi profili social sono dedicati esclusivamente alla sua arte, la fotografia. Dopo la morte della madre Letizia, sia Shobha che Cinzia e Patrizia sono state contattate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto condividere con loro il suo profondo dispiacere per il lutto.

