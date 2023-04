Letizia e Ferdinando, nipoti di Fred Buscaglione/ Figli dei fratelli Umberto e Teresa

Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni , nipoti del grande Fred

Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni saranno ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 21 aprile, di Oggi è un altro giorno per ricordare lo zio Fred Buscaglione. Letizia, infatti, è la figlia di Umberto, fratello minore di Fred, che faceva parte del complesso degli Asternovas come bassista. Ferdinando, invece, è figlio della sorella Teresa. Nel centenario della nascita del celebre zio, Letizia ha collaborato al libro “Sotto le stelle di Fred- T’ho veduto, t’ho seguito. Incontri da sogno con Fred Buscaglione”, di Marina Rota, che raccoglie tre interviste finali rilasciate da Fred Chiosso, Dario Arrigotti (figlio del pianista degli Asternovas) e dalla nipote di Buscaglione.

Fred Buscaglione: il legame con Torino

Fred Buscaglione come racconta il libro di Marina Rota è sempre rimasto molto legato alla sua città, Torino: “Aveva un intenso rapporto con la sua città, così ricca allora di fermenti creativi, che aveva definito “più divertente di Roma”, quando si trasferì nella Capitale dopo la fine del suo matrimonio… Era solito parlare in torinese con i familiari, con gli amici, con gli Asternovas, e non abbandonò mai questa consuetudine, tant’è che nel libro riporto un divertente dialogo svedese-torinese fra lui e Anita Ekberg”, ha spiegato l’autrice. Gli Asternovas sono stati l’orchestra che accompagnava nelle esibizioni dal vivo e nei dischi Fred Buscaglione, fino alla prematura morte del cantante nel 1960. Compaiono anche nel cast di “Noi duri”, ultimo film interpretato da Fred Buscaglione con Paolo Panelli, Scilla Gabel e Totò, per la regia di Camillo Mastrocinque.

