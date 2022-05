Letta vs Salvini/ “Ha superato il limite, tenuta del governo è a rischio”

Altissima tensione all’interno della maggioranza del governo Draghi. Scontro a distanza tra Enrico Letta e Matteo Salvini: tranchant il segretario del Partito Democratico. Intervenuto a margine di un evento elettorale in programma a Catanzaro, l’ex presidente del Consiglio ha biasimato l’azione di Lega e FI sul ddl Concorrenza: “Credo, e lo dico molto chiaramente, che l’opposizione che Salvini sta facendo al governo abbia superato il limite”.

Secondo Letta, il segretario federale del Carroccio “sta mettendo seriamente a rischio la tenuta del governo”. “La Lega è un partito di maggioranza, penso che se si chieda a un qualunque cittadino che cosa penso di Salvini e della Lega, la maggior partire direbbe che dalle posizioni che prendono sono un partito di opposizione”, l’affondo del segretario dem. A suo avviso, infatti, l’ex titolare del Viminale si starebbe comportando come un rappresentante dell’opposizione su tutti i temi principali: “Così non si può andare avanti a lungo”.

LETTA BACCHETTA SALVINI: LA REPLICA

Quella di Salvini è “un’azione distruttiva” secondo Letta e sarebbe proprio la Lega a mettere in difficoltà il governo, l’Italia e i fondi europei. “Salvini mette a rischio le risorse del Pnrr, è incompatibile con il lavoro efficace e positivo dell’azione di governo”, ha aggiunto il dem. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione della Lega, come riporta il Corriere della Sera: “La Lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, ius soli o ddl Zan non aiutano l’Italia”. A stretto giro di posta anche le parole di Matteo Salvini: “Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il PD passano il tempo proponendo Ius Soli, Ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia?”.

