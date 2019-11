LETTURE/ Fiori, toccare l’istante che precede il miracolo

Ad una prima lettura, la poesia di Umberto Fiori potrebbe apparire come la descrizione di una normale scena quotidiana, l’inquadratura di un film già visto e, perché no, la foto in bianco e nero conservata in un vecchio rullino.

Ed effettivamente sarebbe difficile affermare il contrario: la poesia di Fiori è proprio questo, la descrizione, neanche troppo minuziosa, del quotidiano. Ma, allora verrebbe da chiedersi, cosa rende la sua poesia, una poesia perfettamente riconoscibile? Una poesia con un timbro chiaro, se non inconfondibile?

La risposta sta in una sola parola, o meglio, in un solo avverbio: “poi”. Infatti la poesia fioriana è una poesia del poi. Il suo comporre porta con se un marchio che, in questa sede, potremmo definire di “eccezionalità nel quotidiano”. Questo perché quel poi, che così tanto si ritrova nelle sue prime opere, nello specifico in Esempi (1992) e Chiarimenti (1995), rappresenta il crac che precede l’eccezionalità, il miracolo.

Il miracolo di cui stiamo parlando è il vedersi, il guardarsi, il dialogare, in altre parole, l’accorgersi – fosse solo per un attimo, il tempo del miracolo – che la realtà c’è e che, la parola, il dialogo non va perso in se stesso ma può, alle volte, essere accolto e ferire, provocare.

Come detto, Fiori, intravede l’accadere di questa eccezionalità in scene del tutto comuni, quotidiane. È interessante notare come prima dell’accadere del fatto che rompe la tragicità del vivere piatto quotidiano, Fiori, con parole poetiche semplici e consuete, ce lo mostra. Ed è proprio in queste descrizioni che si vede la sua maestria nello scrivere, non si leggono le scene, ci si è completamente immersi forse, addirittura, visivamente immersi. Questo perché il poeta intravede e, magari, ha direttamente sperimentato, la drammaticità della parola che non scalfisce, insomma, di una parola che non è vera, pura – potremmo anche dire semplice – comunicazione. Ed effettivamente a leggere i versi che sempre precedono il poi – o anche quelli in completa assenza di un poi – sembra, usando un paragone forse un po’ coraggioso ma sicuramente intrigante, di assistere alle scene, di vedere i personaggi messi in scena da Nanni Moretti in Ecce Bombo: “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. O ancora, e forse in maniera più eclatante, di leggere i versi di Chiedo scusa se parlo di Maria di Giorgio Gaber:

Non è facile parlare di Maria

ci son troppe cose che sembrano più importanti

mi interesso di politica e sociologia

per trovare gli strumenti e andare avanti

mi interesso di qualsiasi ideologia

ma mi è difficile parlare di

Maria la libertà

Maria la rivoluzione

Maria il Vietnam, la Cambogia

Maria la realtà.

Se sapessi parlare di Maria

se sapessi davvero capire la sua esistenza

avrei capito esattamente la realtà

la paura, la tensione, la violenza

avrei capito il capitale, la borghesia

ma la mia rabbia è che non so parlare di

Maria la libertà

Maria la rivoluzione

Maria il Vietnam, la Cambogia

Maria la realtà.

Ma quali sono i presupposti per l’accadere del miracolo e, questo, chi coinvolge? Tutti. Infatti non si trova mai in Fiori una caratterizzazione del personaggio messo in scena che vada oltre a “un tale; un tizio”. In altre parole non c’è una gerarchia sociale, una corsia preferenziale per uno piuttosto che un altro. Tutti in potenza possono essere gli eletti, nessuno escluso. Ma l’eccezionalità vera del fatto, quello che da potenza lo fa diventare in atto, è che non serve alcuna capacità perché questo accada, in quanto risiede nei più piccoli “imprevisti” quotidiani, come può essere una lite in un qualunque luogo di Piazzata:

Se di colpo giù in piazza

in mezzo al chiasso

qualcuno alza la voce

e un’altra voce, più forte,

gliele ricanta, e si mettono a urlare

insulti e minacce, è come

se mi chiamassero per nome.

Si capisce ben poco, quasi niente

con gli alberi di mezzo, dal quinto piano,

ma io non chiedo al mio vicino

-anche lui sul balcone- perché lì sotto

si mangiano la faccia. Lo so bene

cosa li fa gridare. Lo riconosco

adesso, mentre mi prende

-anche me- per la gola, e mi tiene

qua sopra, senza fiato:

è grande, e non ha una ragione.

È che ognuno al mondo sta lì

con il suo ingombro osceno. Mento, guance,

e gli occhi in fuori, e in mezzo a quel testone

il naso a becco, dicono: così

e in nessun’altra maniera.

Ogni momento uno ti si para

davanti, ti fa vedere come,

ti fa vedere chi

bisogna essere.

Così ce ne andiamo in giro

nei bar, sui tram: ognuno un santo mistero

messo in piazza, un esempio

che nessuno può seguire.

È questo lo spettacolo sfacciato,

la scenata che sale fin quassù.

*

Viene il respiro degli ippocastani

col buio. L’onda ci lascia.

da una finestra illuminata

anch’io lancio il mio urlo

e mi ritiro.

Siamo dunque di fronte a una lite che rompe un’armonia o, forse, sarebbe più corretto dire che rompe una armonia apparente, un’armonia passivamente accettata che, attraverso un filo invisibile, tiene insieme l’uomo e le cose, l’individuo e la realtà. Ma non basta. La realtà che corrisponde – anche se solo per un attimo fugace – può irrompere e scardinare l’abitudinario per farci, davvero, vedere l’altro e le cose.

Ed è proprio in questo miracolo tanto quotidiano quanto fugace che si può vedere il rapporto di Fiori con un grande rappresentante della tradizione novecentesca, Giorgio Caproni. Leggiamo i versi di Ribattuta tratta da Il franco cacciatore:

Il guardacaccia,

con un sorriso ironico

– Cacciatore, la preda

che cerchi, io mai la vidi.

Il cacciatore,

imbracciando il fucile:

– Zitto. Dio esiste soltanto

nell’attimo in cui lo uccidi.

“Dio esiste soltanto / nell’attimo in cui lo uccidi”. La realtà parla soltanto nell’attimo in cui è carnalmente e non ideologicamente discussa, l’altro esiste soltanto nel momento in cui irrompe e puoi guardarlo. Questa è l’opportunità quotidiana che ci è data, questo ci rende partecipi della nostra tragicità, questo ci permette, senza averne alcun merito o potere, di riconoscere un “io” e un “lui” dentro quella grazia che chiamiamo… imprevisto.



