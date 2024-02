LETTURE/ “Le 7 note del successo”, il nuovo libro di Davide Malaguti

Per diventare memorabile, una sinfonia ha bisogno di una serie di accordi che vibrino su un’unica melodia. Non si tratta di puro processo creativo ma di metriche che si incastrano perfettamente tra loro.

Allo stesso modo, il successo di un’azienda non deriva esclusivamente da un’idea, un’intuizione vincente ma dalla pianificazione degli obiettivi, dalla messa a punto di una strategia in cui ogni singolo elemento dialoga con gli altri e dalla misurazione costante dei risultati.

LETTURE/ C.S. Lewis e l'IA: quei tecnocrati in adorazione del Serpente

Intuizione creativa e misurazione dei processi: due elementi così diversi, eppure quanto mai connessi quando si parla di soddisfazione personale e professionale.

Questo il binomio al centro de “Le 7 note del successo”, il nuovo libro dell’imprenditore e coach Davide Malaguti che racconta come il buon andamento di una carriera, al pari delle opere musicali, non sia mai uguale a se stesso, ma assuma piuttosto proporzioni e sfumature differenti in base all’esperienza personale di ciascuno.

LETTURE/ Roberto Bolaño, l'inspiegabile "senso" della salvezza

Nel testo l’autore condivide riflessioni e spunti sul tema, raccontando la percezione di coloro che vedono il successo come un’esperienza molto simile a un assolo di chitarra o a un acuto al vertice di una melodia. Secondo Malaguti, tuttavia, pochi sanno che è il prodotto di un processo complesso, come l’armonia che ci restituiscono le sette note quando vibrano all’unisono. Un’armonia, appunto, che è in grado di trasformare ogni sfida in opportunità, ogni salto nel vuoto in un trampolino di lancio verso nuovi e sfidanti traguardi.

“Ho scritto questo libro per evidenziare come il successo sia un processo complesso e spesso sottovalutato, simile a un’armonia perfetta di sette note”, ha commentato l’autore, Davide Malaguti. “In questo volume ho riportato considerazioni ed esperienze che mi auguro ispirino chi legge a percepire il successo in maniera diversa, non solo come un risultato finale, ma come un percorso in grado di trasformare le sfide in occasioni da cogliere e sfruttare”.

PÉGUY/ Solo la grazia di Dio può "rifare" l'uomo

L’evento di presentazione, organizzato da Formula Coach, si terrà martedì 27 febbraio a Milano, alle 12:30, nella Sala Liberty dell’Osteria del Treno, in Via San Gregorio 46. Oltre a Malaguti, al dibattito parteciperanno rappresentanti di importanti aziende e rilevanti personalità del mondo imprenditoriale locale. L’evento si concluderà con un light lunch durante il quale l’autore e i partecipanti avranno l’occasione di conoscersi e fare networking.

La diffusione del volume, edito da ME Editore, sarà riservata a tutti i corsisti di Formula Coach, l’azienda fondata da Malaguti che offre servizi di consulenza e percorsi specializzati agli imprenditori che mirano a valorizzare competenze e professionalità dei propri collaboratori, oppure a chi farà richiesta scrivendo una mail a eventi@formulacoach.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA