Levante si è fidanzata/ Dopo Diodato, un nuovo amore: “Ha gli occhi azzurri…”

Levante si è fidanzata, è ufficiale. La cantante, in gara al settantesimo Festival di Sanremo con il suo singolo “Tikibombom”, ha svelato di non essere più sola nella vita, dopo la fine della sua love story con Diodato, fresco vincitore della kermesse canora più celebre d’Italia. L’ha fatto in diretta radiofonica, nell’ambito del contenitore “Deejay Chiama Italia”. “Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri”, ha dichiarato, euforica e felice, l’artista, per poi aggiungere: “Non è facile mantenere questa relazione, perché io sono sempre via, perché sono concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c’è l’amore c’è tutto. Quando viene a mancare…”. A quel punto, il conduttore della trasmissione, Nicola Savino, l’ha punzecchiata in merito al discorso maternità e Levante, sollecitata sull’argomento, ha asserito: “Sono molto materna come persona, quando vedo i bambini degli altri mi entusiasmo molto. Anche con i fidanzati a volte sono materna”.

