LIAM GALLAGHER, MATRIMONIO CON DEBBY GWYTER/ Ex Oasis: “mi ha cambiato la vita”

Liam Gallagher si sposa. L’ex leader degli Oasis ha chiesto la mano della compagna Debby Gwyter dopo sei anni di fidanzamento e ben due matrimonio fallimentari alle spalle. La proposta di matrimonio è arrivata un mese fa durante una romantica vacanza trascorsa nella costiere amalfitana. A riportare la notizia è il settimanale britannico “Sun”; una fonte molto vicina alla coppia ha confermato che Liam ha chiesto alla compagna e manager di sposarlo. Una proposta del tutto inattesa, anche se più volte Liam e Debby avevano discusso della possibilità di convolare a nozze. Del resto la coppia è sentimentalmente impegnata da circa sei anni e il matrimonio sembra essere la ciliegina sulla torta di un rapporto maturo ed importante.

Liam Gallagher sposa Debby Gwyter: “mi ha cambiato la vita”

Sei anni d’amore quelli condivisi tra Liam Gallagher, ex Oasis, e la compagna Debby Gwyter. Un rapporto importante che il cantante aveva raccontato per la prima volta nel documentario “As It Was” parlando della compagna come dell’amore della sua vita. Non solo, Liam parlando di Debby non si è risparmiato dichiarando che la donna gli ha cambiato la vita. Una vera e propria dedica d’amore quella fatta dal cantautore britannico nel documentario a cui ha fatto eco anche quello della compagna e manager. Debby, infatti, nel documentario ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al cantante soffermandosi anche sul suo carattere ribelle, impulsivo e non solo. La donna ha anche parlato del vizio dell’alcol di Liam e del complicato rapporto con la madre Peggy, che è felicissima per la proposta di matrimonio e che continua a mettere una buona parola per una possibile rappacificazione tra Liam e Noel.

Liam Gallagher, figli e matrimoni

L’ex leader degli Oasis con la proposta di matrimonio fatta a Debby Gwyter raggiunta quota tre matrimoni. In passato, infatti, ha avuto due precedenti matrimoni: il primo con l’attrice Patsy Kensit e il secondo con Nicole Appleton, una delle cantanti delle All Saints. Proprio con Nicole Appleton ha messo su famiglia; la coppia, infatti, durante il matrimonio hanno avuto due figli: Lennon di 19 anni e Gene di 17. In realtà Liam Gallagher ha anche altri due figli nati da due differenti relazioni. Si tratta di Molly, nata dalla storia d’amore con Lisa Moorish, e Nicole di soli sei anni nata dalla storia con Liza Ghorbani.



