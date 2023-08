LIBANO/ La cooperazione italiana per un modello alternativo di stabilità e di pace

Tra Italia e Libano esiste un legame profondo che affonda in secoli di rapporti commerciali e soprattutto culturali. Anche dopo i regni crociati – ci fu la Signoria di Gibelletto retta dai genovesi – i contatti rimasero stabili. Tra i più solidi quelli tra l’emiro druso Fakhr al-Din, ricordato per essere il primo a unificare il Libano, e il Granducato di Toscana nel corso del Seicento; l’emiro fu per un periodo esiliato proprio in Toscana e lì tenne un interessante diario in cui annotò le meraviglie italiane. Negli anni più recenti, dopo l’indipendenza del Libano, che comunque ha vissuto un processo di “occidentalizzazione” e che quindi è legato alla cultura europea, l’Italia non ha mai abbandonato il Paese. Nemmeno nei frangenti più complessi, come durante gli anni 80, grazie all’impegno di Craxi, Andreotti e Spadolini.

Tassa extraprofitti banche, Tajani: "Sia una tantum e deducibile"/ "Guerra in Ucraina? Temo che..."

Oggi, oltre al contingente Unifil posizionato in quello che rimane un versante critico, l’Italia è operativa e presente soprattutto con la cooperazione che sostiene concretamente un Paese fragile e diviso. L’impatto è tangibile e molto apprezzato dalla popolazione locale. C’è una continuità nell’impegno italiano in Libano che è stata rimarcata e rilanciata anche dal ministro degli Esteri Tajani nel corso della sua ultima visita.

CAOS NIGER/ La via stretta dell'Italia per parlare con Niamey e rimanere in Africa

In questa cornice, risulta particolarmente incisivo il lavoro del Ciheam di Bari, vero e proprio fiore all’occhiello della cooperazione italiana. Il Ciheam è un organismo intergovernativo fondato nel 1962 a cui aderiscono 13 Paesi rivieraschi e nasce in quella temperie di rinnovati rapporti mediterranei di cui l’Italia, soprattutto grazie ad Aldo Moro, fu protagonista e promotrice.

L’Istituto di Bari – è una delle sedi insieme a Chania, Saragozza e Montpellier – opera in settori strategici, grazie alle molte competenze tecnico-scientifiche di cui dispone, per lo sviluppo e l’ambiente: la pesca nel rispetto delle risorse ittiche del mare, la tutela e la promozione dell’olio del Libano, il restauro delle infrastrutture idriche e di ingegneria idraulica, fondamentali in assenza di una rete pubblica efficiente, e in generale il sostegno alle aree rurali e all’agricoltura, settore nel quale è impiegato oltre il 20% della popolazione. Il Ciheam di Bari, come ogni anno, sarà presente al Meeting di Rimini (per esempio al panel sulle “comuni sfide con l’Africa”).

“Clima cambia ma non siamo alla fine del mondo”/ Corvaro (inviato Governo): “nucleare serve. Case green…”

Intorno a questi progetti, si è sviluppata una fitta serie di iniziative di rilievo come il mercato settimanale Via Appia a Byblos, a cui partecipano cento tra piccole imprese e artisti. Il nome riprende quello dell’antica strada romana che connetteva Byblos a Palmyra passando per Baalbek, ma anche quello della via che connetteva Roma con Brundisium e che ha contribuito a rendere la Puglia una porta verso l’Oriente. Via Appia ha sede nel centro Unesco e nasce, anche con il sostegno della cooperazione e del Festival di Byblos, per sostenere l’artigianato locale e le imprese rurali, per la difesa di una identità agroalimentare mediterranea. Sempre con il contributo della cooperazione italiana è nata “The Lebanese village”, cooperativa che offre lavoro a molte donne del territorio (sono il 60% dei dipendenti) e permette di preservare quei prodotti locali che altrimenti scomparirebbero nell’omologazione globale.

Infine, la cooperazione italiana contribuisce alla ricerca scientifica e nella tutela della biosfera mediterranea a partire dal fondale marino. Perché, insomma, la ricchezza del Libano non è solo nei giacimenti di gas. A questo contribuisce il battello Qana donato nel 2009 dalla cooperazione, con il contributo di FederPesca e sempre del Ciheam di Bari. Un mare condiviso e da tutelare congiuntamente, tra una sponda e l’altra. Buone pratiche, in linea con la necessità di gestire con oculatezza le risorse, per la stabilizzazione locale. Un modello di convivenza che resiste e che getta le basi per una prospettiva di concordia e pace.

Tuttavia, la tensione nel Paese è tornata a livelli di allerta e ogni incidente rischia di innescare uno scontro più ampio. Nei giorni scorsi, un camion si è ribaltato a Kahaleh, ne è nato uno scontro a fuoco tra i residenti cristiani e i miliziani in cui è rimasto ucciso Fadi Bejjani; non è casuale che quel camion transitasse proprio da lì essendo quello un punto di passaggio tra la valle della Bekaa, roccaforte sciita, e Beirut. Poco prima, Elias Hasrouni, membro delle Forze libanesi, è stato ucciso in un villaggio cristiano, Ain Ebel, nel Sud del Paese, zona a netta prevalenza sciita. Eppure, c’è chi continua ogni giorno e dal basso a provare a scrivere un’altra storia, cooperando.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA