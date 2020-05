Liberi Tutti / Anticipazioni 30 maggio: il segreto di Iolde (Replica)

Pubblicità

LIBERI TUTTI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 30 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Liberi tutti, in replica. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Quanto vale una pera del milanetto?” e “Lo sa il gatto di chiamarsi Stendhal?“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: le spie ricevono una visita del loro capo: secondo loro, Michele (Giorgio Tirabassi) sta per commettere un errore. Poco dopo, il Nido riceve una chiamata dell’Arpa: verranno l’indomani per un controllo del terreno. Marcus e il suo complice intanto creano la miscela giusta per bonificare il terreno e stabiliscono di finire il lavoro entro poche ore. Nel frattempo, Iolde continua a sedurre l’avvocato, che invece cerca di mettersi in contatto con un amico direttore dell’Asl per fermare l’Arpa. Riccardo invece stabilisce che Chiara non dovrà dormire al Nido quella notte, onde evitare esalazioni indesiderate. Nel tentativo di fermare l’Arpa, Mario propone di occupare la struttura e Michele è costretto a farlo desistere dall’idea. Durante lo scavo notturno, Mario inizia a temere che il suo segreto venga scoperto e che sia costretto ad ammettere tutta la verità. Poco dopo, Marcus trova con l’escavatore una lunga lastra di metallo nascosta all’interno del terreno. Mario confessa così di aver scoperto della sua esistenza molto tempo prima e di aver ricoperto tutto per paura. Mario confessa: aveva già scoperto anni prima che era presente una lastra sotto l’orto. Criticato da tutti, Mario annuncia di volersi uccidere per rimediare al proprio errore. Riccardo (Thomas Trabacchi) cerca di minimizzare tutto, ma Lapo è fuori di sè.

Nella fiction Liberi tutti la squadra notturna di Michele tra l’altro ha bisogno di un attrezzo particolare per riuscire a togliere la lastra. Dato che l’Arpa deve controllare il territorio entro breve, Michele spinge Riccardo a dare una mazzetta a uno dei funzionari in modo che l’intervento venga rimandato. Ore dopo, Riccardo si trova all’Asl e cerca l’ingegnere corruttibile, ma fa un errore e finisce per creare un’incomprensione con un utente. Iole invece decide di baciare Michele, approfittando di una sua pennichella. Ancora una volta l’avvocato usa una scusa per allontanarla, dicendole che la loro relazione non può continuare per via della figlia. Eleonora realizza invece che una classe delle medie sta per fare visita al Nido e deve nascondere tutto. Alcuni studenti però rischiano di smascherare il piano quando cercano di entrare nella buca scavata da Marcus. Riccardo tra l’altro torna a casa con una sconfitta, anche se la compagna è fiera di lui.

LIBERI TUTTI ANTICIPAZIONI DEL 30 MAGGIO 2020

EPISODIO 7, “QUANTO VALE UNA PERA DEL MILANETTO?” – Lo scavo continua e altri segreti emergono dal terreno: diversi documenti delle Brigate Rosse. Iolde entra nel pallone e inizia a credere che i giornalisti potranno collegarla alle BR. Confessa tutto a Michele: aveva 20 anni quando ha conosciuto uno dei capi, con cui ha iniziato una relazione. In passato l’hanno definita una fiancheggiatrice e ora teme che possa ritornare tutto alla luce. Anche se al processo è stata assolta.

EPISODIO 8, “LO SA IL GATTO DI CHIAMARSI STENDHAL?” – Martina e Giovanni entrano in crisi in via definitiva e decidono di lasciarsi. Giovanni ha fatto la valigia e ha lasciato l’appartamento, anche se poi si è fermato con il gatto in sala comune. Mario decide di parlargli, mentre le donne del Nido cercano di comprendere le idee di Martina. Nel frattempo, Michele riceve un carico di caviale grazie all’amico avvocato. Eleonora però non vede la cosa di buon occhio e rivela di sentirsi in colpa verso se stessa per averlo sposato.



