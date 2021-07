Libero Di Rienzo è morto a 44 anni/ Fatale un infarto: inutili i soccorsi

Lutto nel mondo del cinema per la morte dell’attore e regista Libero Di Rienzo. L‘artista è venuto a mancare a soli 44 anni. Secondo quanto fa sapere il Corriere della sera, a stroncare la vita dell’attore sarebbe stato un infarto. Ad annunciare la prematura scomparsa di Libero Di rienzo è stata la famiglia. A far scattare l’allarme sarebbe stato un amico, preoccupato per le mancate risposte alle sue telefonate. Il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovato a casa, a Roma, in zona Madonna del Riposo. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. Sul corpo dell’attore, come fa sapere Leggo, sarebbe stata disposta l’autopsia. Le indagini, tuttavia, sarebbero ancora in corso fa sapere il Corriere.

Chi era Libero Di Rienzo

Libero Di Rienzo, nato a Napoli il 24 febbraio 1977, viveva a Roma da quando aveva due anni. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, e lascia due figli di 6 e 2 anni. La data dei funerali non si conosce ancora, ma dopo le esequie, la salma sarà tumulata in Irpinia accanto alla mamma. L’attore è stato protagonista di molti film, come Santa Maradona (2001), Fortapàsc (2009), Smetto quando voglio (2017), i due Papi (2019), Il caso Pantani (2020) e ha vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006. In televisione ha recitato in tante fiction di successo come Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale (2017) e Nassiriya – Per non dimenticare (2007). La morte di Libero Di Rienzo ha sconvolto il popolo del web.

che brutta notizia, mi piaceva troppo come attore, bellissima la sua interpretazione del giornalista Siani in “fortapasc” e irresistibile nella serie “smetto quando voglio” :'( #liberodirienzo https://t.co/9D2vNAsje5 — Carmine (@carminebi) July 16, 2021

Per quasi tutto il film ti vediamo ciondolare in accappatoio pensando che il tuo personaggio sia superficiale poi,boom, monologo finale da vecchio saggio. Ti voglio ricordare cosi #liberodirienzo pic.twitter.com/Lq5k9DL6Xt — Amore Universale (@Erica90835855) July 16, 2021





