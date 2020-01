LIBIA, PIANO ONU: “GOVERNO UNICO”/ Salta Sarraj? Haftar chiude terminal petrolio e…

C’è una bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino sulla Libia in programma domani: 55 punti, racchiusi in 6 capitoli, che fino a domani saranno oggetto di trattative tra i vari attori impegnati nella regione e ospitati dalla padrona di casa, Angela Merkel: oltre alla Germania si tratta di Algeria, Cina, Egitto, Francia, Italia, Russia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d’America. I capitoli sono emblematici della volontà di arrivare ad un cessate il fuoco duraturo dopo la fragile tregua giunta come conseguenza all’appello di Erdogan e Putin una settimana fa. Come riportato da La Repubblica, i partecipanti si impegnano ad un “forte impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia“. Sottolineando che “soltanto un processo politico guidato dai libici e dei libici può porre fine al conflitto e portare a una pace duratura“. Si procede poi rimarcando la necessità di eliminare ogni interferenza esterna, perseguendo un reale embargo delle armi. Tra i punti principali quello in cui viene chiesta “la creazione di un Consiglio presidenziale funzionante e di un singolo, unitario, inclusivo ed effettivo Governo nazionale libico approvato dalla House of representative“. Un nuovo governo insomma. Domanda: con o senza Fayez al Sarraj?

LIBIA, HAFTAR CHIUDE TERMINAL PETROLIO E I PORTI

In attesa di capire se il premier dell’unico governo riconosciuto dall’Onu e il generale Khalifa Haftar siederanno al tavolo delle trattative, la bozza di accordo prevede la messa in atto di riforme nel settore della sicurezza della Libia, ma anche per quanto riguarda l’economia e la finanza del Paese. Come dare seguito a questo elenco di buoni propositi? Lo chiarisce il punto 52, esprimendo “pieno supporto al documento operativo di queste conclusioni redatto dal Rappresentante Speciale del Segretario Onu in Libia (Salamè, ndr)”. Tutto bellissimo, se non fosse che il clima di tensione nel Paese è stato reso ancora più incendiario a poche ore dalla Conferenza di Berlino dalla mossa messa in atto dalla Compagnia petrolifera nazionale libica (Noc) che, dichiarando lo stato di “forza maggiore”, ha sancito la chiusura nei terminal petroliferi del golfo della Sirte di Ras Lanuf, Brega e al Sidra. Il Comando generale di Khalifa Haftar e le Guardie degli impianti petroliferi, come riportato dal Corriere della Sera, hanno dato istruzioni per “fermare le esportazioni“. “La chiusura dei giacimenti e dei terminal petroliferi è una decisione puramente popolare. Sono stati i cittadini a decidere“, ha detto il portavoce delle forze pro-Haftar Ahmed Al-Mismari alla televisione libica Al-Hadath. In più Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya dell’Est libico, ha annunciato all’agenzia di stampa libica Lana l’intenzione di voler chiudere porti e campi petroliferi dell’est della Libia. Alla notizia la missione Onu in Libia ha espresso “profonda preoccupazione“. In un comunicato si legge: “Questa mossa avrebbe conseguenze devastanti prima di tutto per il popolo libico che dipende dal libero flusso di petrolio. Il blocco avrebbe effetti terribili per la situazione economica e finanziaria già deteriorata del Paese“. Da qui l’appello a “preservare l’integrità e la neutralità della National Oil Corporation“.

