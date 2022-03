LIBRI & FINANZA/ “Borsa e Valori, storia della Finnat: dall’Ottocento ai giorni nostri giorni”

È in vendita nelle principali librerie italiane e in versione digitale su Amazon “Borsa e Valori. Storia della Finnat, dall’Ottocento ai giorni nostri” di Giampietro Nattino, Presidente onorario di Banca Finnat.

Il volume, edito da Franco Angeli e curato da Maura Liberatori e Paolo Pagliaro con la prefazione di Osvaldo De Paolini, racconta la storia dell’istituto dal 1898 quando il nonno di Giampietro, Pietro Nattino, si trasferisce a Roma. Piemontese, bersagliere intrepido impiegato nelle campagne d’Africa, forte delle relazioni con il Vaticano e della sua cultura militare Pietro Nattino inizia l’attività, all’epoca tra le più innovative, di agente di cambio facendo nascere quella che poi diventerà una delle più esclusive boutique finanziarie del Paese.

Lo sviluppo di Banca Finnat ha come sfondo la storia d’Italia: dalla nascita della grande industria di fine Ottocento la crescita del Gruppo attraversa due guerre mondiali, il ventennio fascista e successivamente gli anni della ricostruzione economica e politica dell’Italia dei “gloriosi trent’anni” seguiti poi da decenni di crescita più faticosa.

«Questo libro rappresenta un’occasione unica per raccontare con semplicità e chiarezza il lungo percorso di crescita di Banca Finnat, dalla sua nascita nel 1898 ai giorni d’oggi – afferma Giampietro Nattino, Presidente onorario di Banca Finnat e autore del volume – La storia del Gruppo si intreccia con quella del nostro Paese, grazie alle competenze e alla passione della nostra famiglia abbiamo investito da sempre in settori diversi, lavorando con le personalità che hanno segnato la storia economica e politica dell’Italia del Novecento. Un sentito ringraziamento va a Maura Liberatori e Paolo Pagliaro per aver curato il volume».

La società finanziaria, oggi diventata banca, si occupa di private banking, attività fiduciaria, family office, consulenza, corporate finance. Nel 2002 la famiglia Nattino ha fondato una delle più grandi SGR immobiliari italiane: InvestiRE SGR SpA.











