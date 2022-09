Liceo artistico imprenditoriale-artigianale inaugurato a Como/ È il primo in Italia

Gli studenti della scuola superiore della ‘Oliver Twist’ di Como hanno ricevuto oggi la visita del presidente della Regione Lombardia, accompagnato dagli assessori alla Formazione e Lavoro e da quello all’Istruzione e Ricerca e dal sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale. Fontana ha scelto la scuola di Como per augurare un buon anno scolastico ai quasi 400 studenti presenti e in generale a tutti gli allievi della Lombardia. Ad accompagnarlo, anche il prefetto, Andrea Polichetti.

SCUOLA/ Valvola di sfogo, "progetti", moduli: ma di educazione nessuno parla più

Il governatore ne ha inoltre approfittato per tagliare il nastro del primo liceo artistico italiano con sperimentazione imprenditoriale-artigianale del design. Si tratta di un percorso sperimentale, primo in Italia, che è stato approvato dal Ministero dell’Istruzione. Ai ragazzi verrà garantita una preparazione teorica, come qualsiasi liceo, potenziando però gli aspetti legati alla imprenditorialità, alla laboratorialità artigianale e a quella creativa, spiega Orizzonte Scuola.

Primo giorno di scuola e Covid, cosa cambia?/ Regole e novità: stop Dad se positivi

Liceo artistico imprenditoriale-artigianale: Fontana all’inaugurazione

L’obiettivo del nuovo liceo con sperimentazione imprenditoriale-artigianale del design è quello di indirizzare gli studenti a costruire le basi per una propria start-up d’impresa, dando loro gli strumenti per metterla sul mercato. Il presidente della Regione Fontana ha affermato “che si tratta di una grande iniziativa che dimostra come questa scuola sia concretamente proiettata al futuro. Dobbiamo utilizzare l’esperienza di Como come modello e trarre da questa sperimentazione le indicazioni utili per ridisegnare i bisogni formativi”.

“Vita è eterna quando si ama e si è amati”/ D’Avenia: eternità inutile senza felicità

Il presidente ha proseguito con un augurio: “Agli studenti lancio un messaggio di ottimismo e faccio loro i complimenti per questa scelta significativa. I ragazzi dovranno sfruttare questa opportunità per un futuro ricco di sbocchi professionali e per soddisfare le loro ambizioni”. L’assessore regionale alla Formazione e Lavoro ha affermato: “Formazione e lavoro sono due temi fondamentali per il vostro futuro. Siete fortunati a stare in questa scuola che è un’eccellenza della nostra Regione. Da qui escono i migliori talenti del nostro Paese. Siamo per inaugurare l’anno scolastico e darvi forza e prendere parte della vostra energia che ci trasmettete in questa scuola meravigliosa”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA