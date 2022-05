Licia Nunez abbandona l’Isola dei famosi 2022/ “Ho preso altri impegni lavorativi”

Isola dei famosi 2022: quattro naufraghi lasciano

Ieri sera quattro naufraghi hanno deciso di lasciare l’Isola dei Famosi 2022. Dopo 64 giorni Alessandro Iannoni ha scelto di tornare in Italia per ricominciare a frequentare l’Università. Blind e Guendalina Tavassi hanno deciso di rinunciare al gioco per motivi personali. “Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo”, ha detto il rapper. “Ci sono cose importanti, non posso rimanere qua. Devo tornare a casa dai miei figli, devo risolvere delle cose, ho scadenze”, ha spiegato la Tavassi, molto probabilmente riferendosi alla scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte. Anche Licia Nunez ha abbandonato L’Isola dei Famosi ma per motivi molto diversi. Dopo aver saputo del prolungamento del programma (che finirà il 27 giugno), l’attrice ha confermato la sua decisione di lasciare l’Honduras.

Licia Nunez lascia l’Isola dei famosi 2022: ecco perché

Già nelle scorse settimana Licia Nunez aveva espresso il desiderio di lasciare l’Isola dei famosi 2022: “Faccio un appello al pubblico per tornare in Italia, fate rimanere pure gli altri, io voglio andare. Dico questo perché il mio percorso l’ho fatto e sono contenta così. Non mi pento di nulla e sono felice così sono pronta ad andarmene”, aveva detto due settimane fa durante l’ultimo televoto. Ieri sera al momento di comunicare la sua decisione, Licia ha detto: “Io ritorno in Italia, questa è la mia finale oggi. Sì è la mia scelta definitiva sono sicura, ho deciso di andare via purtroppo sono decisa. Sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 di maggio… Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso”. Licia Nunez, quindi, ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi per motivi di lavoro, presi prima di sapere che il reality sarebbe andato oltre la fine di maggio.

