Licia Nunez concorrente Gf Vip/ Chi è? L’attrice da Le Tre rose di Eva alla casa!

Scoperto un nuovo concorrente del Gf Vip, si tratta di Licia Nunez. L’attrice da Le Tre rose di Eva è pronta a entrare nella casa più famosa della televisione nell’edizione condotta da Alfonso Signorini. A raccontarcelo è direttamente la pagina ufficiale di Instagram del programma che ci propone un video con una sagoma che piano piano diventa a colori e ci mostra il volto appunto dell’attrice classe 1980 di Barletta. Nei commenti il pubblico ha dimostrato grandissima attenzione nei suoi confronti con voglia di scoprire qualcosa in più della splendida bionda con un carisma non indifferente oltre che una bellezza decisamente evidente.

Licia Nunez concorrente Gf Vip, la sua carriera

Chi è Licia Nunez nuova concorrente dl Grande Fratello Vip? L’attrice è nata a Barletta il primo marzo del 1980 col nome Lucia Del Curatolo. La sua carriera è iniziata a 17 anni quando ha preso la strada della fotomodella. Dal 2000 al 2003 ha iniziato a studiare recitazione prima a Tolosa e poi in Francia. Come attrice il suo primo lavoro è un piccolo ruolo in Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli. L’anno dopo invece debutta anche sul piccolo schermo con Una via in regalo di Tiziana Aristarco. In carriera ha inoltre ricoperto ruoli importanti in Incanesimo, Vivere, Ris e Le tre rose di Eva.

Il promo del Gf Vip

