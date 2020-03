Licia Nunez/ Festa di compleanno al Grande Fratello Vip 4: “Lo sognavo da tempo”

Licia Nunez ha festeggiato in questi giorni il suo compleanno al Grande Fratello Vip 4 e tutti i concorrenti hanno deciso di renderle omaggio con una bella festa. L’attrice ovviamente ne ha approfittato per inviare un cuore a Barbara Eboli, la fidanzata con cui ha una relazione da qualche anno e che la guarda sempre da casa. Un bel party, durante il quale Patrick Pugliese ha scelto tra l’altro di trasformarsi in un improbabile Cristiano Malgioglio soltanto per far divertire l’amica. Anche se è Antonio Zequila ad aver superato ogni aspettativa: ha declamato una poesia commovente, scritta di suo pugno e dedicata all’attrice. Durante una delle precedenti notti, Licia ha tra l’altro riferito a Zequila di sentire molto la nostalgia di Clizia Incorvaia. “Aveva quella vena da bambina che era solo sua”, ha detto, “era una presenza importante che non hanno altri”. Anche Clizia sente molto la mancanza dell’attrice: le ha dedicato diverse Stories su Instagram, un breve inno al legame che sono riuscite a creare, speciale nonostante il contesto giocoso e competitivo. Antonio invece si è mostrato amareggiato: sente di aver perso la connessione con alcuni degli altri concorrenti. Poi il discorso si è spostato su Valeria Marini e il suo ingresso nella Casa. “Ha portato una ventata di spensieratezza”, ha detto Licia, “mancava qualcuno come lei”. Nessun commento invece su quanto accaduto fra la showgirl e Antonella Elia, quegli scontri accesi da cui l’artista ha preso evidentemente le distanze. Memore ovviamente di quanto avvenuto in passato, quando suo malgrado si è ritrovata a fare i conti con la Elia proprio per la sua tendenza a non prendere mai posizione.

LICIA NUNEZ: “SOGNAVO DI FESTEGGIARE QUI IL MIO COMPLEANNO”

Licia Nunez ha un grande sogno: approfittando del suo compleanno al Grande Fratello Vip 4, l’attrice ha svelato quale sogno conserva nel cassetto. “È risaputo che non ho il dono della sintesi”, ha detto mettendo le mani avanti, “qualcuno di voi lo sa, qualcun altro no, ma prima di Natale ho fatto un sogno: festeggiare il mio compleanno al GF e ballare su un tavolo di legno”. E così è stato: Licia è riuscita a coronare il suo sogno e per questo deve ringraziare la produzione, il pubblico e tutto il cast di concorrenti. “Non do mai nulla di scontato nella vita”, ha aggiunto. “Ho 42 anni, però sono sempre quella ragazza semplice che è nata a Barletta, che ha cercato di conservare i propri valori, i propri principi. In questo momento mi sento una privilegiata a stare qui, credo che lo siamo un po’ tutti, ma visto che è il mio compleanno, è un privilegio per me trascorrere questa cena e questa serata con tutti voi”. Licia si è augurata poi che tutto il gruppo riuscisse a mettere da parte tutti i dissapori per un’unica serata, un po’ come se fosse il compleanno di tutti. L’ultimo pensiero invece è stato per la fidanzata Barbara Eboli, con cui festeggerà tre anni il prossimo 6 di luglio. Lo ha già detto in passato: anche se l’anniversario con la Eboli sarà solo fra qualche mese, le due fidanzate hanno instaurato da tempo l’abitudine di festeggiare il sei di ogni mese. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez.

