Licia Nunez ‘flirta’ con Marco Cucolo?/ Cicciolina avverte Lory “Ho visto…”

Licia Nunez a Ilona Staller ha ammesso di essere attratta dalle donne, ma l’ex attrice hard dopo averla vista avvicinarsi a Marco Cucolo crede che qualcosa non torni nella sua versione. Così durante una chiacchierata con la sua amica Lory Del Santo ha detto che a suo avviso tra Licia e Cucolo potrebbe presto scattare una “scintilla”. “Marco l’uomo della tua vita? Bisogna vedere poi con Licia. Perché se poi… Guarda, io ho visto quel che ho visto. Mò non vorrei, spero che non nasce una scintilla tra di loro. Non sono una vipera, mi stai offendendo. Ho detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory?‘. Va beh, dormi tranquilla Lory, non ti preoccupare”, le parole di Ilona Staller. L’avvertimento di Cicciolina non è affatto piaciuto alla Del Santo, che ha replicato piccata alle insinuazioni della naufraga.

Lory Del Santo "Ho rischiato di morire in mare"/ Rivelazione choc all'isola dei famosi

Cicciolina infastidisce Lory del Santo con le sue insinuazioni su Marco Cucolo

“Ma ancora insisti su sta roba? Ma sei una vipera, una viperetta!“, ha domandato stizzita Lory del Santo. Eppure i rumors non si sono placati sull’isola. La showgirl, tuttavia, appare molto tranquilla e i pettegolezzi a quanto pare non l’hanno toccata minimamente. D’altra parte Marco sta con lei da oltre dieci anni e la fiducia reciproca è massima, senza contare che Licia Nunez, ha sempre dichiarato di essere interessata alle donne. In ogni caso, ora, la Nunez deve pensare alle nomination, dato che è a rischio eliminazione.

LEGGI ANCHE:

Marco Cucolo piange per Lory Del Santo all'Isola/ "Mi manca, la donna più importante"Marco Cucolo/ Brilla senza Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi ma..

© RIPRODUZIONE RISERVATA