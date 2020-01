Licia Nunez/ Pace con Fernanda Lessa e finisce nel mirino di Antonella Elia (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez non sa che all’esterno del Grande Fratello Vip 4 i suoi avvocati si stanno scagliando contro Fernanda Lessa. La modella infatti ha definito l’attrice come “la lesbica” e per i legali di Licia non ci sono dubbi che si tratti di omofobia. “I responsabili del GF devono intervenire immediatamente per non diventare complici”, hanno scritto in un comunicato stampa. Prendendo come esempio l’espulsione di Salvo Veneziano, gli avvocati hanno sottolineato come esista anche la violenza delle parole, visto che in questo caso la Lessa ha approfittato dell’orientamento sessuale della Nunez per definirla. Per questo chiedono l’espulsione della modella, “perchè ha così discriminato una concorrente, solo perchè l’aveva nominata”. Come si muoveranno i piani alti del reality in merito? Anche i fan sono sul piede di guerra e ora più che mai maggiormente attenti a tutto ciò che viene detto nella Casa. Ad attaccare la Nunez ci pensa però l’ex Imma Battaglia, che dopo averla incontrata nel loft, ha rilasciato qualche dichiarazione al settimanale Chi: “Sono stata tradita nei miei ideali, talmente tanto e così profondamente che ho vacillato. E comunque sono rimasta, ma questo non significa che io non fossi profondamente ferita e destabilizzata”. L’attivista ha inoltre rivelato che durante la loro relazione, Licia lamentava sempre mal di testa, mentre nel resto del tempo si rinchiudeva nello studio per lavoro. “Non era una compagna, semplice”, ha aggiunto ribadendo che uno dei punti dolenti è stata la scelta di Licia di non rendere pubblico il loro rapporto.

Licia Nunez: Antonella Elia non ha apprezzato la vicinanza con Fernanda Lessa

Licia Nunez è finita nel mirino di Antonella Elia e con grande sorpresa sembra aver serrato le fila con Fernanda Lessa. I telespettatori del Grande Fratello Vip 4 sanno bene che in realtà la modella non vede di buon occhio l’attrice di Barletta, ma anche la Elia non scherza. Subito dopo le nomination, le due donne si sono avvicinate sempre di più e la showgirl si è sentita in qualche modo tradita. Dopo essersi lamentata con Adriana Volpe, Antonella ha avuto modo di parlare direttamente con Licia. “Cosa hai avuto due ore da parlare con Fernanda”, ha detto ad una sorpresa attrice, che le ha svelato così di aver accettato l’invito della modella a chiarire il confronto post nomination. “Io viceversa ho spiegato le mie ragioni”, ha ribadito anche quando l’amica le ha svelato di essere infastidita ed arrabbiata. Tutto però si è risolto nel migliore dei modi e anche grazie alla Volpe, che ha fatto da paciere. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Antonella Elia. La showgirl comunque non è l’unica ad aver attirato le simpatie dell’artista, visto che Licia ha approfittato di un momento a tu per tu anche per parlare con Andrea Denver e indagare sui reali sentimenti che stato quattro volte a letto con lei. Attrazione allora?”, ha chiesto visti i tentativi del modello di minimizzare il suo rapporto con la collega. “Attrazione fisica? Non credo che tu vada a letto con una persona per noia. Tu l’hai cercata mentre eri in albergo?”, ha continuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA