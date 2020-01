Licia Nunez/”Rita Rusic è stato il mio sogno erotico” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez questa sera farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la prima edizione condotta da Alfonso Signorini. Insieme a lei nella casa farà il suo ingresso una persona molto speciale per la Nunez: Rita Rusic. L’attrice, che non ha mai fatto mistero della sua omosessualità e delle sue storie d’amore con altre donne, ha rivelato che la Rusic è stato il suo sogno erotico da adolescente. In un’intervista esclusiva con Chi, Licia ha svelato che questo suo sogno risale a quando era adolescente: “Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un pò il mio sogno erotico!”. Non ci aspetta che vedere cosa succederà quando le due donne si incontreranno. Vedremo se Licia Nunez svelerà questo suo racconto alla sua rush o se questa cosa rimarrà segreta per la Rusic. L’attrice è infatti fidanzatissima con la sua Barbara ma non esclude assolutamente eventuali flirt, anche se poi rassicura la sua dolce metà: “Ma credo nel rispetto e nella maturità dell’amore che oggi ho raggiunto con la mia compagna Barbara”.

