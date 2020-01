Licia Nunez, un figlio con Barbara Eboli?/ Sogni di maternità dopo l’aborto…

Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello Vip 4 e celebre per il suo passato di modella e per alcuni ruoli di prestigio nelle fiction televisive, fra cui “Le tre rose di Eva”, ha acceso a sorpresa i riflettori su un suo grande e profondo desiderio, che assomiglia più a un progetto di vita: l’arrivo di un figlio. La donna si è confidata con Barbara Alberti a favore di telecamere, raccontando di voler coronare il sogno di diventare mamma insieme alla sua attuale compagna, Barbara Eboli. E dire che la loro storia pareva essere giunta a un inevitabile capolinea, dopo le tensioni nate fra le due innamorate in seguito a un episodio avvenuto nella Casa. Poi, il riavvicinamento, a testimonianza di come l’amore trionfi sempre e comunque su tutto (“Omnia vincit amor”, asseriva un certo Leonardo Da Vinci), a dispetto delle voci che la vedrebbero coinvolta in un flirt con Stefania Orlando e che hanno subito sollevato un polverone sulla coppia, addensando nubi foriere di crisi. Una crisi, come detto, che dovrebbe essere già stata superata, a maggior ragione alla luce di quest’idea di maternità, peraltro già condivisa dalla stessa Nunez con la compagna prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 4.

LICIA NUNEZ, UN FIGLIO CON BARBARA EBOLI? “17 ANNI FA…”

Licia Nunez, al Grande Fratello Vip 4, ha confessato il suo sogno di diventare mamma. “Ho detto a Barbara, la mia compagna, che ne avremmo parlato al termine di questa mia esperienza nella Casa. Certo, era un qualcosa che lei non si aspettava, ma che io meditavo già da tempo. Mi sento pronta per questo passo e gliel’ho detto. Era un momento in cui non c’era serenità, eravamo in una situazione di stress per entrambe, ma io le ho detto: ‘Devi capire anche le mie esigenze, forse non ti sei accorta che vorrei un figlio’”. Una dichiarazione piombata con il vigore di un maroso invernale addosso a Barbara Eboli, la cui reazione, al momento, non è stata rivelata, anche e soprattutto perché non vi è stato ancora un confronto definitivo con Licia su quest’argomento. Eboli, però, saprà di dover affrontare la questione con i piedi di piombo, a causa del tragico episodio vissuto in passato da Licia Nunez sulla propria pelle: l’aborto, con la perdita del bimbo che stava attendendo. “Da quando ho perso il mio bambino – ha detto Licia Nunez a Clizia Incorvaia, altra concorrente del Grande Fratello Vip 4 – non sono più completa, sono a metà, vivo sempre tutto a metà, perché mi manca quell’altra parte. Fino a poco tempo fa io amavo a metà e solo Dio sa che cosa significa vivere in questo modo”.

