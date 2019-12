Licia Ronzulli, chi è?/ L’assistente personale di Silvio Berlusconi ospite a Che tempo che fa

CHI È LICIA RONZULLI?

Licia Ronzulli ospite a Che tempo che fa: Fabio Fazio intervista la senatrice di Forza Italia diventata da qualche anno a questa parte assistente personale di Silvio Berlusconi. Ombra del leader in tutti i suoi spostamenti in giro per l’Italia, la Ronzulli ha sostituito a partire dal 2016 Maria Rosaria Rossi, componente del cosiddetto “cerchio magico” che tante polemiche aveva scaturito anche l’interno dello stesso partito azzurro. La sua carriera politica prende il via nel 2008, quando si candida alle Politiche per il Pdl risultando la prima dei non eletti della Regione Marche. Si rifà l’anno dopo, quando viene eletta con oltre 40mila preferenze alle Elezioni Europee. In Ue diventa membro titolare della commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali e della delegazione per le Relazioni con i Paesi dell’Asia Meridionale, oltre ad essere membro sostituto nella commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di Genere e nella sottocommissione per i Diritti dell’Uomo.

LICIA RONZULLI OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Licia Ronzulli è in prima fila per la tutela dei diritti delle donne che lavorano, il 22 settembre 2010 si è resa protagonista di un gesto simbolico di sicuro impatto presentandosi a votare in Seduta Plenaria al Parlamento Europeo tenendo in braccio la figlia Vittoria di appena 44 giorni. Nella sua attività da europarlamentare Ronzulli si è distinta per aver presentato oltre un centinaio di interrogazioni alla Commissione europea, occupandosi di temi come la lotta alla diffusione nell’UE di patologie quali il virus dell’epatite, la tubercolosi, il tumore ovarico, l’ipertensione arteriosa e la malattia di Alzheimer. Tutte, o quasi, tematiche che la Ronzulli ha conosciuto da vicino visto il suo passato da infermiera. Bocciata alle elezioni europee del 2014, Licia Ronzulli viene candidata nel collegio uninominale di Cantù per il centro-destra al Senato della Repubblica, risultando eletta con il 56,80% dei consensi.

