Lidia Schillaci/ Video, “Sto tremando ho paura delle imitazioni” (Tale e Quale Show)

Da Ballando con le Stelle a Tale e Quale Show 2019: Lidia Schillaci continua a portare avanti la sua abilità nel mondo della musica. Un regalo, quello della sua partecipazione al talent show, che avviene a distanza di un anno dalla sua magistrale interpretazione di I Will Always Love You, brano di Whitney Houston che la produzione ha scelto per una delle coreografie di Cesare Bocci. Una voce da brividi quindi quella della concorrente, che di sicuro darà filo da torcere anche ai concorrenti più preparati in fatto di musica. "Tutta Castellammare si stringerà a lei per farle giungere il calore del nostro abbraccio", dice il Sindaco Nicola Rizzo in un comunicato stampa per sostenere la concittadina. Un bel traguardo tra l'altro per la Schillaci finire nel programma più in vista dell'emittente pubblica, dopo un debutto avvenuto nel 2002 grazie al talent Operazione trionfo. Non si tratta quindi della prima volta che Lidia si ritroverà al centro di una competizione canora, forse fra le voci più popolari dello show. Non dimentichiamo infatti che ha scritto e composto la colonna sonora di Sbirri, il film di Roberto Burchielli e con Raoul Bova, oltre a cantare la canzone Come te non c'è nessuno di Rita Pavone nello spot pubblicitario della Ferrero.

Lidia Schillaci, Tale e Quale Show: una ragazza piena di pregi e…

Bellissima e con un grande talento, Lidia Schillaci ha ogni pregio dalla sua parte ed è pronta a fare faville a Tale e Quale Show 2019. “Vitalità e forza. Io sono carica, anzi che dico. Super carica”, scrive sui social invitando i fan a seguirla durante il programma di Carlo Conti. “Non vedo l’ora, è una bella famiglia e sono tante belle persone”, dice invece in una delle Storie di Instagram subito dopo la conferenza stampa per presentare l’edizione di quest’anno. “Sto tremando dall’inizio, perchè è una cosa pazzesca”, dice invece ai giornalisti. La sua paura? Affrontare le imitazioni, una delle particolarità del talent show. In previsione del debutto di oggi, venerdì 13 settembre 2019, la Schillaci si è sottoposta a diverse prove con il coach di canto ed ha mostrato poi parte del look che adotterà nella prima puntata. Vestaglia di lino azzurra con motivi a forma di drago e una parrucca che tuttavia non mostra nella clip. Le verrà forse assegnata una canzone di Rita Pavone, artista che ha già avuto modo di studiare?

