LIERKA RUSIC, CHI È LA SORELLA DI RITA RUSIC/ Attacco a Cecchi Gori: “Mai perdonato per come l’ha trattata”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Rita Rusic ha fatto il suo ingresso in studio con la sorella Lierka Rusic. Le due si sono subito definite ‘legatissime, come siamesi’. L’attenzione si è poi spostata sul rapporto di Lierka con Vittorio Cecchi Gori, ex marito della sorella Rita. Lierka, come Rita, lavoravano nella sua stessa azienda cinematografica, fino a quando non sono state licenziate: “Dopo la sua separazione da Rita, io e mio marito siamo stati licenziati in tronco. – ha raccontato Lierka – Umanamente l’ho perdonato, ma non lo perdono per come ha trattato lei e i suoi figli, ha fatto soffrire tutti.”

Lierka ha quindi lanciato stoccate non da poco all’ex cognato: “Rita con lui è cordiale, lui invece non c’è un’intervista in cui ringrazia Rita. Io voglio che si sappia la verità: non ha mai citato Rita nei suoi successi, che abbiamo fatto insieme e non li ha fatti da solo. Ha fatto tutto lui, e Rita? Ma lui era gelosissimo e non si lei, ma del fatto che uscisse sui giornali!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

LIERKA RUSIC, CHI E’ LA SORELLA DI RITA OSPITE A “VERISSIMO”?

Chi è Lierka Rusic, la sorella di Rita, meno conosciuta dal grande pubblico rispetto all’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori? Questo pomeriggio, nel primo dei due consueti appuntamenti del weekend con le storie e le interviste di “Verissimo”, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin farà parte del solito, ricco cast di ospiti anche la 63enne produttrice cinematografica ed attrice croata, ma oramai naturalizzata italiana. E nel ritorno della ex modella originaria di Parenzo negli studi del programma di Canale 5, Rita sarà affiancata proprio da Lierka per quello che nell’anteprima del talk show viene descritto come un “emozionante racconto di vita” in esclusiva da parte delle due donne.

Ma cosa sappiamo di Lierka Rusic e del suo rapporto con Rita? In attesa di scoprire cosa racconteranno le due sorelle nella lunga chiacchierata che ci apprestiamo a vedere a “Verissimo” su Canale 5, scopriamo qualcosa in più su di lei: nata pure lei in quel di Parenzo, nella penisola istriana, si era trasferita con la famiglia in Italia e qui ha cominciato la sua carriera nel mondo del cinema. Insieme, infatti, hanno fondato la The Rita Rusic Company, una società che ha prodotto diversi film, alcuni anche dall’ottimo riscontro al botteghino. Tuttavia, come si diceva, il pubblico tv conosce poco la sorella di Rita che tuttavia, proprio grazie al programma di Canale 5, nel 2022, aveva avuto modo di scoprire chi fosse Lierka, notando non solo grande somiglianza con Rita ma pure il fortissimo legame che c’è tra di loro.

LIERKA, “NESSUNO POTRA’ SEPARARMI DA RITA: LEI E’ LA MIA FAMIGLIA E…”

Le due donne, come hanno avuto modo di raccontare in passato, non hanno avuto un’infanzia facile dato che con la famiglia si erano dovute trasferire in un campo profughi in Italia, imparando così la nostra lingua e scegliendo il Bel Paese come loro nuova casa. “La parte più dura poi è quando sono rimasta sola perché hanno mandato via mia sorella in un collegio lontano. Ci vedevamo solo la domenica con lei, e mi portava dei dolci e cose dopo anni sono migliorate poi quando ci hanno dato una casa e per un po’ abbiamo potuto vivere come bambine normali” aveva raccontato una volta l’ex signora Cecchi Gori. E proprio in una precedente nel programma della Toffanin c’era stato una sorta di incontro a distanza tra le sorelle, con uno speciale video-messaggio emozionale di Lierka a Rita.

“Grazie Silvia per avermi dato l’opportunità di parlare di lei” esordiva Lierka, aggiungendo poi che “mia sorella è una donna intelligente, bellissima e gentile: da piccole siamo state in collegio, lontane dai genitori, ma siamo come gemelle e se una soffre o gioisce anche l’altra prova le stesse emozioni”. Parlando di Rita, l’aveva anche definita “la mia migliore amica e nessuno potrà separarci perché è troppo grande l’affetto: in collegio abbiamo conosciuto sofferenza e dolore, ma imparando a rispettare regole e persone come in una scuola militare… Invece con mamma e papà abbiamo imparato l’amore per la famiglia e la gioia di stare insieme” concludeva il suo messaggio, ribadendo stima e affetto per la sorella, a suo dire una donna buona e che ha perdonato tanto, forse troppo, nella sua vita. “Lierka? È sempre stata il mio grande amore, la famiglia è il mio grande amore. Per me è sempre stata famiglia. Quando ero piccola era il mio modello, sono sempre stata pazza di lei” aveva ammesso invece Rita nello studio di “Italia Sì” parlando di lei a Marco Liorni.











