Liliana Resinovich, domani autopsia/ Corpo tenuto nascosto in una grotta per giorni?

Il caso Liliana Resinovich, trattato nuovamente a “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, si tinge ulteriormente di giallo. Procediamo, però, con ordine: il corpo ritrovato nei giorni passati sembra essere proprio quello della 63enne di Trieste, ma chiaramente per l’ufficialità della notizia si deve attendere l’esito dell’autopsia, prevista per domani. Intanto, in queste ore è stata o sarà effettuata una tac sul cadavere: stando a quanto riferito dall’inviato del programma, Edoardo Lucarelli, “da un esame visivo sembra che Liliana fosse nel luogo del ritrovamento da meno giorni rispetto alle tre settimane nelle quali mancava dalla sua abitazione”.

Ecco, dunque, che si fa largo una nuova ipotesi, di natura investigativo-giornalistica: Liliana Resinovich potrebbe essere stata tenuta nascosta per un determinato periodo di tempo in un altro luogo, riparato, per poi spostarlo nottetempo nella zona del ritrovamento. Peraltro i sacchi neri che lo avvolgevano sono nuovi, non sono stati intaccati dal tempo, dai giorni e dalla pioggia e questo, considerate le condizioni atmosferiche e le temperature degli ultimi periodi, è indubbiamente anomalo.

LILIANA RESINOVICH, CORPO NASCOSTO IN UNA GROTTA?

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il giornalista Edoardo Lucarelli ha mostrato in esclusiva il luogo nel quale potrebbe essere stato tenuto nascosto il corpo di Liliana Resinovich. A pochi metri dal punto in cui sono stati rinvenuti i due sacchi neri, infatti, c’è una grotta piccola, al cui interno potrebbe essere stato appoggiato per giorni e giorni il cadavere, lontano da occhi indiscreti. All’interno dell’antro ci sono anche un materasso, una batteria per automobile, uno stendino, i residui di una cucina, bottiglie spaccate e sedie e pare che qualcuno abbia tentato di accendere un fuoco improvvisato.

Intanto, riecheggiano le parole del marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, visibilmente provato dopo la drammatica notizia. In un’intervista, l’uomo avrebbe detto “vedrai che adesso arrestano me, ho paura di non sapermi difendere”. Ricordiamo che Liliana negli ultimi tempi si era avvicinata a Claudio, un amico di infanzia ritrovato in modo del tutto casuale, con il quale avrebbe voluto trascorrere il resto dei suoi giorni. Pare che avrebbe quindi maturato l’intenzione di comunicare al marito la volontà di andarsene di casa, ma è doveroso precisare che Visintin non risulta indagato.



