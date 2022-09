Liliana Resinovich, il marito: “Aspettiamo risposte”/ Sterpin: “Forse più persone…”

A Quarto Grado si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita nei boschi di Trieste lo scorso gennaio, dopo essere sparita a metà di dicembre. Il programma di Rete 4 ha ospitato nei suoi studi Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich, che ha confessato: “Ne ho sentite di tutti i colori, lasciamo ad inquirenti e procura trovare le soluzioni di tutto questo. Cosa non torna? I tempi, queste date, ma non ho una spiegazione. Noi abbiamo aspettato per mesi di avere delle risposte. Qualcuno è entrato a casa nostra? Me lo sono chiesto, tante cose sono scomparse dopo che arrivassero i parenti di Lily, secondo me qualcuno è entrato. Io ero talmente sconvolto, non ho memoria di tutte le cose che c’erano e dove erano, non posso stabilire, ma comunque tante cose non le ho più trovate”. E ancora: “Oltre a me e Lily qualcuno altro aveva accesso alla casa? Se ne parla da mesi, le famose chiavi non ci sono, chi le ha prese? Magari quando non c’ero io son entrati non lo so. Posso assicurarti che io ho anche dei vuoi, anche adesso, i ricordi di quei giorni là sono bui”.

LILIANA RESINOVICH, LE VERITA' DI SEBASTIANO VISENTIN E CLAUDIO STERPIN

Il programma di Rete Quattro ha intervistato anche Claudio Sterpin, il famoso amico speciale di Liliana Resinovich, che ha esternato la sua teoria sulla morte della donna: “Non ci sono segni di difesa? E’ mingherlina. In teoria potrebbe essere stata anche a vestita a posteriori, ma è stato fatto un lavoro certosino e poi portata in un bagagliaio di un’auto, può essere stata lasciata in macchina per giorni ma l’auto deve essere stata messa in un luogo freddo, magari una cella frigorifera o addirittura un furgone frigorifero quello che usano per i trasporti di carne e pesci. La ricerca deve essere allargata se si vuole la verità, se no ci mettiamo una pietra tombale sopra e diciamo che si è suicidata punto e basta”.

“Tutto quel lavoro per una persona sola è quasi impossibile – ha proseguito l’amico di Liliana Resinovich – tutta questa messa in scena è stata messa in ballo da qualcuno che se ne intende. Chi potrebbe essere stato e per quale motivo? Per un pugno di euro. Io sono d’accordo con la riesumazione del cadavere per migliorare le indagini se non rifarle. Piange Sebastiano? Ma lui piange sapendo che lei era ‘via’ dal matrimonio da diversi mesi se non di più”. Quindi Sebastiano ha commentato: “Resto senza parole, sentire una persona dire queste cose, io ho chiesto tante volte di portarmi una prova. Gli ho mandato delle diffide, lui dice cose che solo lui sa, non c’è nessuno che sa”.

