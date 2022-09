Liliana Resinovich, il marito: “Voglio risposte”/ “Aveva del sangue sulla bocca…”

Si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich a Mattino Cinque, programma di Canale Cinque. In collegamento vi è Sebastiano Visentin, il marito della donna trovata nei boschi di Trieste a gennaio 2022. Tanti i misteri legati alla morte della povera donna a cui il marito replica: “Domande da fare alla procura, agli inquirenti, io sono uno spettatore. Ho ricevuto l’invito in diretta e sono venuto per fare un appello alla procura, di avere qualche risposta, sono nove mesi e mezzo per rispetto verso marito, fratello, amici, tutte le persone che volevano bene a Liliana. Avere un po’ di sollievo, un po’ di pace, ormai Liliana non c’è più, non può difendersi. Vogliamo sapere chi l’ha uccisa o se si è suicidata, queste le risposte”.

Sui rapporti con i famigliari di Liliana Resinovich: “Siamo molto distanti, ognuno ha le sue opinioni, di certe cose ne parleremo dopo. Io ho Liliana nella mia mente, la nostra vita di 33 anni fa, i momenti della nostra vita, sono per difendere il suo onore e tutte queste parole che vengono dette su Liliana non hanno riscontri. Io non parlo del congiunto (Claudio Sterpin ndr), parlo di me stesso e di Liliana, lasciamo stare queste cose. Oggi dobbiamo rivolgerci alla procura – ha ribadito Sebastiano Visentin – ho bisogno di sapere delle risposte, sapere cosa è successo a Liliana”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO VISENTIN: “QUANDO MI HANNO INVITATO IN QUESTURA…”

Sulla tumefazione sul volto di Liliana Resinovich trovata dopo la morte, Sebastiano Visentin aggiunge: “Quando sono stato invitato in Questura a riconoscere Liliana da un’immagine io tumefazioni non ne viste. Ho visto solo che aveva attorno alla bocca un po’ di sangue, ho chiesto agli inquirenti e mi hanno detto che era un rigurgito. Il viso era perfetto, non vi era una lesione ne niente, io ho visto questo”.

Infine sull’uvetta: “Liliana era un’ottima cuoca, faceva dolci e crostate meravigliosi e l’uvetta l’usava spesso. La mattina della scomparsa ha mangiato l’uvetta? Questo non lo so. Io ho bevuto il caffè di fretta e sono uscito di casa seguendo degli orari, non ricordo cosa ha mangiato, so che aveva il the caldo”.

