Liliana Resinovich/ L’amico Fulvio Covalero: “Preleveranno il mio DNA, è la prassi”

Si torna a parlare del caso di Liliana Resinovich stamane a Morning News, programma in diretta su Canale 5 e condotto da Simona Branchetti. Le ultime novità riguardano la riapertura delle indagini per omicidio e l’amico Fulvio Covalero, a cui verrà prelevato il DNA, ha spiegato in diretta tv: “Vorrei che si smettesse finalmente di chiamare Claudio Sterpin l’amico speciale e l’amante, per avere conferma dovrebbe dirlo lei – ha esordito – so che è stato predisposto per prelevare il mio DNA anche se fino ad ora nessuno si è fatto via. Perchè? Perchè penso sia prassi”.

Emanuela Orlandi/ Giornalista Ambrosini: "Pista familiare? Depistaggio grave per sviare l'attenzione"

Quindi Fulvio Covaleri ha proseguito: “Io il 19 dicembre ho mandato una nota a TriestePrima, giornale online di Trieste, in cui spiegavo che per me fosse impossibile che Liliana fosse scomparsa e da lì si sono collegate tutte le televisioni nazionali”. Ma che idea ha l’amico di Liliana Resinovich: “Chi è stato? In un anno e mezzo ho accumulato esperienza, non vado a tirarmi addosso una querela, ho dei sospetti ma li tengo per me”.

Alice Scagni, la mamma: "Non posso odiare mio figlio"/ "Lui amava sua sorella"

LILIANA RESINOVICH, L’INTERVISTA A SEBASTIANO VISENTIN E ALL’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

L’inviata di Morning News ha intervistato anche Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich: “La mattina della scomparsa dopo aver fatto i miei giri con i coltelli, vari negozi e attività, poi sono andato in studio e ho sistemato i coltelli che dovevo sistemare. Il consumo elettrico era inferiore rispetto a quando lavorare? I consumi dipendono dal tipo di coltello, da come vengono lavorati tutto qui. Il mio telefono risultava spento? Non avevo campo spesso e volentieri. Cosa cercano nei miei cellulari? Io ho la mia vita, le mie amicizie, i miei contatti, non ho niente da nascondere, quelle persone che conosco e che sto conoscendo… ho fatto tante nuove amicizie”.

Thomas Bricca ucciso ad Alatri, l'ex fidanzata di Mattia Toson sotto protezione/ "Mi disse..."

L’avvocato Gabriella Marano, consulente legale della famiglia di Liliana Resinovich aggiunge: “Emergono incongruenze, il telefono risulta spento quindi non una situazione di telefono senza campo, visto che nel pomeriggio il cellulare registra un traffico dati, così come in tutti gli altri giorni in cui è stata fatta una ricerca dal nostro consulente telematico. Non sono compatibili i picchi di consumi, un consumo assolutamente irrisorio il giorno della scomparsa”. Quindi molti dubbi e molte incongruenze attorno alla morte di Liliana Resinovich, un vero e proprio giallo che non sembra sbrogliarsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA