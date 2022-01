Liliana Resinovich, oggi autopsia/ La cugina: “Marito Sebastiano cercava i soldi”

Il caso di Liliana Resinovich (oggi l’autopsia, che dovrebbe essere svolta nel pomeriggio) è tornato al centro di “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, martedì 11 gennaio 2022. La trasmissione di Rai Uno, condotta da Eleonora Daniele, ha proposto un’intervista telefonica alla cugina della donna, realizzata dall’inviato Edoardo Lucarelli. In essa, la diretta interessata afferma, a proposito di Sebastiano Visintin, marito di Resinovich: “Noi nelle nostre case abbiamo sempre accettato Sebastiano. Non ci ha mai fatto del male, si è sempre comportato bene, ma non riusciamo ad affezionarci a lui dopo 32 anni, perché lui non ha fatto niente per farsi accettare, per farsi volere bene”.

Quel giorno della sparizione di Liliana, “da me è venuto il signor Claudio a cercarla (l’uomo con cui pare che la donna avrebbe voluto andare a convivere, ndr). Io non ero a casa. Ci chiedevamo però perché Sebastiano non facesse niente, perché non avesse aperto gli armadi, perché non avesse controllato se mancasse un paio di scarpe, un giubbotto. Poi, un altro aspetto: la borsetta di Lilly mostrata da Sebastiano non è invernale, perché nelle foto diffuse c’è una borsetta nera”.

LILIANA RESINOVICH, LA CUGINA ACCUSA SEBASTIANO VISINTIN: “CERCAVA I SOLDI”

Ancora a “Storie Italiane”, la cugina di Liliana Resinovich ha mosso alcune critiche nei confronti del consorte della donna, Sebastiano Visitin: “Mi ha detto che aveva trovato l’estratto conto della banca, dove c’erano 100mila euro (ma lui in un’intervista su Rai Uno ha sostenuto che fossero 50mila euro, ndr). Ma come, tua moglie è scomparsa da 2 giorni e non la cerchi, non apri neppure l’armadio, ma trovi i soldi? Qualche dubbio posso averlo?”.

In seguito, la rivelazione clamorosa: la cugina di Liliana Resinovich era al corrente della relazione in essere tra lei e l’amico di vecchia data Claudio. Queste le sue parole: “Mia cugina aveva un progetto di vita, ma il suo sbaglio probabilmente è stato quello di dirlo troppo tempo prima al marito, doveva dirglielo dopo. Probabilmente gli ha accennato qualcosa prima di andare nella sauna in Slovenia. In quell’ultima cena prima di Natale, Liliana non mi sembrava allegra”.

