Liliana Segre denuncia Chef Rubio e 23 persone/ Lui “I silenzi di parte sono odio”

Ben 24 denunce per minacce ricevute online. Sono quelle che ha presentato martedì la senatrice a vita Liliana Segre alla caserma dei carabinieri di Milano. Assistita dall’avvocato Vincenzo Saponara, Segre ha presentato le denunce presso la sezione Indagini telematiche del reparto operativo – nucleo investigativo. Nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti ignoti, che per questo dovranno essere identificati, visto che negli ultimi mesi hanno inviato messaggi sui social o via mail di «odio di natura diffamatoria, spesso di carattere antisemita e contenenti auguri di morte». Ma tra i denunciati spicca chef Rubio, il cuoco Gabriele Rubini all’anagrafe, che già nel 2019 era stato denunciato per istigazione all’odio razziale a causa di un tweet in cui definiva «abominevole» lo Stato di Israele.

La decisione di Liliana Segre non è, comunque, un fulmine a ciel sereno, perché nelle scorse settimane aveva anticipato la decisione. La sopravvissuta allo sterminio nazifascista ne aveva parlato durante il forum nazionale delle donne ebree d’Italia.

«La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura, nonostante io sia la più vecchia d’Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una no vax. Non più tardi di ieri mi è arrivata una maledizione così forte firmata, per cui una volta tanto farò causa a questa persona», aveva dichiarato Liliana Segre il 9 novembre a Milano. Dalle parole è passata ai fatti. La reazione di Chef Rubio alla denuncia delle denunce presentate da Liliana Segre non si è fatta attendere. Infatti ha pubblicato un primo commento su Twitter: «Chiedere a #LilianaSegre di denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio? I silenzi di parte sono odio, non chi resiste». Poi ha reso altre dichiarazioni come: «Comunque volevo informare la mafia sionista che mi perseguita ormai da quasi dieci anni che qui a Frascati ancora non è arrivato nulla, quindi mi fa piacere sapere che tutti sionisti grazie alla loro rete capillare siano arrivati a saperlo prima ancora del sottoscritto».

