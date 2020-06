Lina Sotis/ “La morte di mia madre come un abbandono” (Le ragazze)

Lina Sotis grande protagonista dell’appuntamento di oggi con “Le ragazze”, programma in onda su Rai 3 e condotta da Gloria Guida. La celebre giornalista e scrittrice ha ripercorso le pagine della sua vita: «Sono nata a Roma il 27 aprile del 1944, in verità però non sono nata il 27 ma il 26: quel giorno morì la mia mamma e mi segnarono quel giorno perché non ci fosse una doppia data». Poi sulla scomparsa della madre: «La mia infanzia è stata moderna, sempre segnata da questa storia dell’abbandono: io non l’ho capito, ma andandosene è come se mia mamma mi avesse abbandonato».

LINA SOTIS A “LE RAGAZZE”

Lina Sotis ha poi ripercorso la sua infanzia: «Mio padre era molto famoso, così famoso che a scuola mi guardavano male. Io andavo a scuola dalle suore e mio papà faceva gli annullamenti, ovvero divorziava le persone che non andavano d’accordo. Ma non divorziava le persone piccole, ma persone importanti: Bergman, Rossellini e De Sica. Finiva molto spesso sul giornale. Dalle sorelle venivo tacciata come quella senza mamma e con il papà che divorzia…». Poi sull’amore con Gian Marco Moratti, sposato subito dopo aver frequentato il liceo: «A quell’epoca mi trasferii a Milano come atto di coraggio. Arrivai in una città che i miei amici romani trovavano brutta, Milano a quei tempi significa nebbia e non così chic. Io ero una piccola snob romana che arriva a Milano e sposa il figlio di un commendatore. Il mio ricordo più bello dei 20 anni è sicuramente la nascita del mio primogenito Angelo, dopo quattro anni è poi arrivata Francesca»

