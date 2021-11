Lina Tombolato, chi è la moglie di Ennio Doris/ “La donna giusta, sposata nel 1966”

Lina Tombolato: il matrimonio con Ennio Doris nel 1966

Lina Tombolato è la moglie di Ennio Doris, il fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum, scomparso oggi 24 novembre a 81 anni. I due erano sposati dal 1966 e hanno avuto due figli: Massimo Antonio, amministratore delegato di Banca Mediolanum, e Annalisa Sara, presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum Onlus e consigliere di Banca Mediolanum. I figli li hanno resi nonni di sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola. Lina Tombolato era al fianco del marito anche nel 1981 a Portofino, quando Ennio Doris incontrò Silvio Berlusconi.

Ennio e Doris e Lina Tombolato: “mai tradito la moglie”

La lunga storia d’amore tra Ennio Doris e la moglie Lina Tombolato è stata oggetto di ammirazione di molti, anche di Silvio Berlusconi: «“Un po’ t’invidio”, mi ripete sempre. “Hai trovato subito la donna giusta”», ha raccontato Doris al Corriere della Sera. Nella stessa intervista il fondatore di di Banca Mediolanum aveva ricordato il primo incontro con la donna della sua vita: “La mia Lina aveva 15 anni. In una settimana ci fidanzammo. La sposai nel 1966. Resta uguale: eterea come Katharine Hepburn, bella come Sophia Loren”. Sempre il Corriere, riporta un aneddoto di Silvio Berlusconi sui coniugi Doris: “Una volta, parlavamo del nostro passato, mi ha confidato di non averla mai tradita. Anche per questo lo ammiro e gli voglio un gran bene”.

