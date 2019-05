L’infinito di Leopardi compie 200 anni/ Migliaia di studenti in piazza da nord a sud

Compie oggi duecento anni “L’infinito” di Giacomo Leopardi, e per l’occasione gli studenti di tutta Italia, da nord a sud, leggeranno nelle scuole, nelle biblioteche e nelle piazze, i versi di una delle poesie più famose della letteratura del nostro paese. Il ministero dell’istruzione ha organizzato una giornata dal titolo “200infinito”, in ricordo appunto del doppio secolo dei versi, il cui cuore si terrà a Recanati, la cittadina delle Marche che ha dato i natali proprio al poeta di cui sopra: alle ore 11:30 saranno 2.800 gli studenti che prenderanno parte all’evento, una lettura collettiva de “L’infinito” assieme al ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, e a Olimpia Leopardi, lontana discendente proprio dello scrittore. «I versi de ‘L’infinito’ – le parole del ministro in merito all’iniziativa – usciranno dai libri di scuola per rivivere nella voce dei nostri studenti e di tutti coloro che vorranno partecipare nelle diverse piazze di Italia al flash mob che abbiamo organizzato per domani. Invito tutti a unirsi. Io stesso sarò a Recanati per dimostrare che la poesia è una delle forme più potenti con cui l’uomo sta al mondo».

L’INFINITO DI LEOPARDI COMPIE 200 ANNI

Come detto sopra, Recanati sarà solamente una delle piazze in cui si celebrerà la giornata in onore di Leonardi; a Roma, ad esempio, il grande evento si terrà in piazza di Spagna, dove si svolgerà una “staffetta” di strofe con protagonisti gli studenti del Visconti. A Milano, il ritrovo sarà invece piazza Gae Aulenti, mentre a Montegiorino, in provincia di Modena, gli studenti leggeranno i versi nel centro cittadino, richiamando l’attenzione dei passanti. «L’idea dell’iniziativa – le parole di Olimpia Leopardi – nasce dalla volontà di Casa Leopardi di avvicinare i giovani a quel meraviglioso strumento di dialogo con se stessi e con i sentimenti universali che è la poesia. Un flash mob per utilizzare un linguaggio diverso e più vicino ai ragazzi, per vivere un emozionante momento di unione ideale che mette in luce la forza del sentire, lenisce le pene del cuore e dell’anima e ci permette di guardare insieme con coraggio ‘oltre la siepe’». L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 11:30 presso il sito della Rai, Raiplay.

