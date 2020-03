Lino e Lucia Banfi/ Quando Nonno Libero si presentò al padre di sua moglie

Lino e Lucia Banfi protagonisti della puntata odierna di “Grande Amore”, il docureality di casa Rai condotto da Carla Signoris. I due personaggi sono al centro delle “indagini” amorose della Signoris, che si pone l’obiettivo di approfondire le relazioni di personaggi popolari o comunque rilevanti. Un viaggio che vuole ripercorrere tutte le tappe toccate dalla coppia: dallo scoccare dei sentimenti ai tanti sacrifici fatti, dal cinema ai viaggi, passando per la famiglia e la popolarità, fino alla malattia di Lucia. Come in ogni puntata di Grande Amore si affrontano tutte le dinamiche sentimentali che hanno reso e rendono grande una storia d’amore. E quella tra Lino e Lucia Banfi lo è a tutti gli effetti, nonostante la malattia che ha colpito la donna. E’ ormai noto che Lucia continua a fare i conti con le problematiche legate all’Alzheimer, una tremenda scoperta che da qualche tempo ha inevitabilmente messo in crisi Lino Banfi.

Lino e Lucia Banfi, storia di un grande amore

Tra Lino Banfi e Lucia Zagaria non è stato subito colpo di fulmine. L’attore pugliese aveva raccontato di essere stato seccamente respinto dalla sua attuale moglie, prima di riuscire a conquistarla. Un sentimento coltivato giorno dopo giorno, senza fretta, maturato proprio quando Lino Banfi si è trovato costretto a trasferirsi a Milano per cercare fortuna. Un periodo che l’attore pugliese ricorda benissimo, soprattutto quello relativo alla sua infanzia, quando ancora viveva in Puglia. Proprio in questi giorni, ‘Nonno Libero’, si è confessato in un’intervista in cui dispensa consigli ai suoi coetanei, rifacendosi ad alcuni episodi personali del passato: “Da bambino, quando ancora vivevo a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale… dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato”, ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos. “Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti!”.

Lino e Lucia Banfi, un amore vecchio stampo

Quello tra Lino e Lucia Banfi si può definire a tutti gli effetti un amore vecchio stampo. Carla Signoris, la conduttrice di Grande Amore, ripercorre varie tappe del loro rapporto, compresa la fase prematrimoniale. Lino Banfi, infatti, ad un certo punto della sua carriera, decide di separare lo spettacolo dalla sua vita privata. Benché incontri tante donne popolari non ne subisce il fascino e opta per il grande passo agli inizi degli anni sessanta, quando decide di presentarsi dal padre di Lucia per chiedergli la mano della figlia. “Credo che volesse ammazzarmi”, aveva confessato in toni ironici Lino Banfi a IlCorriere della Sera, raccontando di aver scoperto in seguito che il padre di Lucia non avrebbe mai voluto un attore per la figlia.

Lino Banfi, il coronavirus non lo preoccupa

Lino Banfi non fa drammi per l’emergenza coronavirus, piuttosto è seriamente preoccupato per le condizioni della moglie Lucia, ormai da tempo alle prese con l’Alzheimer. Sull’emergenza coronavirus, l’attore pugliese ha dichiarato all’agenzia di stampa Adnkronos: “Se muore un nonnino non è che abbia meno valore della morte di una persona più giovane. Ma siccome la mia arte mi dice che devo sorridere e far sorridere le altre persone soprattutto nei momenti complicati e difficili è che almeno una cosa positiva questo coronavirus l’ha fatta: ha insegnato a tutti gli italiani l’abitudine di lavarsi le mani, spesso e bene“. Per Banfi, quindi, presto rideremo di questa emergenza: “Da un certo punto di vista Ponzio Pilato ci avrebbe fatto un baffo e non avrebbe avuto proprio nulla da temere da questo coronavirus! Ma presto, nessuno di noi avrà più motivo per averne paura e ne rideremo“.



