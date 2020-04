Lisa Fusco caduta e infortunio a Stasera Tutto è possibile/ Con la replica torna l’epico incidente

Lisa Fusco torna in tv grazie alla replica di “Stasera tutto è possibile”, come sappiamo a causa del coronavirus tutte le nuove produzioni sono ferme ma non per questo sarà minore lo spettacolo. Infatti in questa puntata vedremo la showgirl tornare alla ribalta non tanto per la sua performance nel programma quanto come già successo in passato (con la famosa spaccata in diretta tv) per un infortunio in cui incapperà durante la serata. Infatti la botta che rimedierà in occasione dell’episodio di “Stasera tutto è possibile” pare effettivamente aver messo fuori gioco Lisa Fusco che ha rimediamo un ematoma viola molto disteso sulla gamba. Ai tempi della diretta si scatenò una grande ironia tra il pubblico del web che ne ha subito immortalato l’impresa che resta così indelebile nelle mente e nel tempo. Ha pubblicizzare il suo gli effetti del suo infortunio fu la stessa Lisa Fusco che non perse tempo pubblicando le conseguenze sui social.

Lisa Fusco, l’indimenticabile caduta e il livido sulla gamba

La caduta è avvenuta come è facile da pensarci proprio nel gioco della “Stanza Inclinata” che è noto per i rovinosi capitomboli nei quali spesso incorrono gli ospiti delle vari puntata di “Stasera tutto è possibile” in quanto è richiesto di riuscire a stare in equilibrio senza cadere su un piano che di volta in volta si inclina sempre di più. Una volta caduta Lisa Fusco è stata accompagnata fuori dagli studi per essere prontamente medicata. Clicca qui per la foto del livido di Lisa Fusco



