Lisa Fusco lancia il suo singolo dedicato al Napoli/ Il nuovo brano è già virale

Lisa Fusco, la passione per il Napoli messa in musica: il nuovo singolo spopola tra social e radio

Il campionato di Serie A è ormai giunto alle battute finali dell’ultimo giro di boa, con una squadra che ormai da settimane è data come vincitrice annunciata: Il Napoli. Tra le vie della città l’emozione è ostentata già con decorazioni e dediche d’amore; non mancano anche i contributi offerti da personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi, sta spopolando sui social il nome di Lisa Fusco; da sempre appassionata del Napoli e che per celebrare le ultime gesta degli uomini di Spalletti ha scelto un modo singolare.

Tanto sui social quanto tra le radio nazionali sta spopolando come un vero e proprio tormentone il nuovo singolo di Lisa Fusco: “Napoli campione”. Il brano è un canto entusiasta delle bellezze partenopee, con particolare riferimento agli azzurri che sembrano ormai prossimi al raggiungimento del tricolore che manca da 33 anni. Nonostante l’amara delusione ai quarti di finale di Champions League, i tifosi del Napoli hanno ancora buoni motivi per esaltarsi a ritmo del nuovo singolo di Lisa Fusco, in attesa che le prossime giornate di Serie A decretino l’ultimo verdetto.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo Napoli Campione, Lisa Fusco ha voluto celebrare il progetto e il suo amore per gli azzurri tramite una breve intervista per il portale Novella 2000. “Come nasce la mia passione per il Napoli? Sono tifosa da sempre, qui il calcio è quasi una religione. Quando ero nel cast di Quelli che il calcio facevo l’inviata dall’ex Stadio San Paolo, oggi celeberrimo Maradona, e attuavo qualsiasi rito scaramantico affinché gli azzurri vincessero”. La showgirl accenna poi al celebre bacio con Diego Armando Maradona: “L’ho conosciuto nel 2017, mi diede un bacio e il video e le foto furono ripresi da tutti i giornali. Ricordo che in TV ne parlò per prima Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni pomeridiane”.

Lisa Fusco, nel corso dell’intervista per Novella 2000, aggiunge anche un commento sull’incredibile annata del Napoli. “E’ stato un campionato a senso unico: Il Napoli ha espresso un gioco sensazionale dimostrandosi una squadra compatta, un gruppo unito e disposto a sacrificarsi, al di là dei suoi grandissimi campioni: Osimhen e Kvaratskhelia su tutti”. In conclusione, non poteva mancare un accenno al nuovo singolo Napoli campione: “Sono felice del successo immediato del brano, che a Napoli è già un tormentone: lo cantano tutti, diventerà l’inno del Napoli, ne sono sicura“.











