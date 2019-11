L’ISOLA DI PIETRO 3/ Anticipazioni 1 novembre: due segreti svelati?

L’ISOLA DI PIETRO 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 1 novembre 2019, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola di Pietro 3, su Canale 5 e in prima tv assoluta. Sarà la terza, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Diego è turbato dalle ultime novità. Non riesce a dimenticare quel giorno in cui, sulla spiaggia, ha dato il primo bacio a Chiara. Sconvolto, decide di raggiungere il cimitero per visitare la tomba della ragazza. Scopre però che anche un altro uomo ha appena lasciato dei fiori per Chiara, ma lo sconosciuto si allontana in fretta. Intanto, Caterina è sempre più felice per aver ritrovato la vista, mentre Tobia ha ancora il pensiero fisso sul padre e sulla sua assenza. Elena e Valerio invece indagano ancora sulla morte di Chiara, per via di una foto che la riprende al fianco di un uomo misterioso. Più tardi, Margherita sorprende Diego mentre osserva la nursey, preoccupato per la piccola Anna. La bambina infatti è nata prematura ed è stata concepita attorno al giorno di Natale. Il pensiero ritorna a Chiara, a quella volta in cui hanno fatto l’amore sulla spiaggia. Realizza poi che l’uomo visto al cimitero è uno dei professori di Chiara. E’ stato lui tra l’altro a convincere gli altri docenti a non bocciare la ragazza, in seguito ad un crollo dei voti. Mentre Elena scopre che la calligrafia del professore corrisponde a quella di una dedica sul libro di Chiara, gli amici della ragazza si mettono d’accordo per cancellare una chat che riguarda il caso.

Nel frattempo, Monica riferisce a Pietro di non voler dire nulla a Stella sul nome del padre. Caterina invece rivede Leonardo, mentre Stella è sempre più sconvolta nel riascoltare l’ultimo messaggio di Chiara, in cui la ragazza accusa tutti gli amici della sua compagnia. Messo alle strette e dopo aver provocato il parto anticipato della moglie, l’insegnante di Chiara è pronto per dire la verità: non era l’amante della vittima, ma il suo padre naturale. Elena scopre poi grazie a Stella che Anna potrebbe essere frutto di una violenza subita da Chiara. In quel momento, Pietro riceve il risultato del DNA: la bambina è figlia di Diego. Quando l’interrogatorio di Stella diventa teso, Valerio prende le sue difese contro il parere di Elena. Non appena emerge la verità su Diego, Valerio finisce per sospettarlo di omicidio e lo mette in stato di fermo. Sicura della sua innocenza, Elena fa le sue ricerche e suggerisce di ripartire da capo, ma Tommaso nega di essere colpevole. Grazie a Pietro, Elena scopre che Chiara potrebbe essere stata narcotizzata la notte della violenza e anche che Teresa Orrù potrebbe essere connessa con il caso. Mentre Caterina si avvicina sempre di più a Leonardo, Elena trova le prove per scagionare Diego. Mentre Valerio e Elena seguono una pista sugli Orrù, Diego realizza che Tommaso non ha detto la verità sulla notte di Capodanno e che è stato lui a dare la droga alla fidanzata, ma non a violentarla. E’ stato Andrea Campana a suggerirgli di usare il farmaco di Teresa per vendicarsi. A fine giornata, Ruggeri confessa a Elena che Stella potrebbe essere sua figlia, mentre Ilaria lascia Andrea perchè teme che possa essere un assassino.

L’ISOLA DI PIETRO 3 ANTICIPAZIONI DELL’1 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 3 – Nella fiction L’Isola di Pietro 3 le indagini sulla morte di Chiara non sono ancora terminate: ad ogni passo, Valerio ed Elena si confrontano con una ragnatela fitta ed in apparenza senza fine. Nel frattempo, Caterina sembra aver superato il tradimento di Diego ma questo non vuol dire che sia pronta ad accoglierlo fra le sue braccia. Anzi, è Leonardo a regalarle di nuovo il sorriso. L’ex fidanzato però ha dei sospetti su Manca, anche se è riuscito a trovare un accordo con il fratello Tommaso. Così cerca di allontanare la figlia di Elena dall’allenatore di surf, riuscendo però ad alimentare il loro legame. Nel frattempo, Elena e Valeria indagano ancora sugli Orrù e in particolare su Stefano, un ragazzo pieno di problemi e con una sofferenza interiore difficile da capire. Pietro invece scopre che Ilaria ha un segreto che ha nascosto a tutti e non sarà l’unica verità. Solo che il medico non farà in tempo a renderla pubblica che Stefano deciderà di fuggire.



