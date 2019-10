L’ISOLA DI PIETRO 3/ Anticipazioni 25 ottobre: Stella è la figlia di Valerio?

L’ISOLA DI PIETRO 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Canale 5 trasmetterà una nuova puntata de L’Isola di Pietro 3 nella prima serata di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Pietro scopre che un cantiere edile è avvolto dalle fiamme: all’interno di una barca trova una neonata. Intanto, Elena e Caterina ritornano a Carloforte dopo i mesi in America. Fra la figlia di Pietro e Valerio Ruggeri, nuovo vice questore al posto di Alessandro, scattano subito degli attriti. Il nuovo arrivato infatti ha capito subito che l’incendio è doloso e vuole interrogare Spano, il proprietario del cantiere. L’uomo però afferma di non saperne nulla. Diego invece rimane sconvolto a causa di una foto di famiglia, in cui riconosce Chiara, una ragazza conosciuta tempo prima. Il ricordo è chiaro e traumatico: l’ultima volta usciva del sangue dalla testa della sconosciuta. Gli Spano la credono a Barcellona per qualche tempo, ma quella notte il padre si disfa delle cose che ha nascosto in auto, non sapendo che la figlia Margherita lo ha visto. Dopo aver intuito che la madre della neonata potrebbe essere una liceale, Ruggeri e Elena fanno la conoscenza di Stella, una ragazza che dopo aver scoperto quanto accaduto viene colpita da un attacco di panico. La figlia di Pietro però trova strano che Valerio conosca la madre, Monica. Decide comunque di aprirsi al collega e di parlargli della morte di Alessandro, ucciso dalla donna di un criminale che stava arrestando.

In ospedale, Stella scrive dei messaggi a Chiara e poi fa visita alla bambina. Valerio invece ricorda un brutto incidente avuto a Roma. Dato il suo strano comportamento, Pietro cerca invano di far parlare il ragazzo. Ottiene però solo delle frasi a metà su un errore che avrebbe fatto di recente. Più tardi, Valerio ha la conferma che è stato il padre di Chiara ad appiccare l’incendio per intascarsi i soldi dell’assicurazione e lo fa confessare con un piccolo trucco. Margherita decide quindi di denunciare la scomparsa della sorella, che tuttavia scrive a Stella dicendole di stare bene. Nel frattempo, Diego ripensa all’incidente in moto avuto con Chiara. Quando Stella viene interrogata sull’amica, nega di averla vista di recente e che fosse incinta, ma riferisce che il padre potrebbe essere l’ex fidanzato Tommaso. Pietro invece tira le orecchie a Sergio: Tobia lo sta aspettando da tempo ed è giusto che lo incontri, anche se il ragazzo teme di non essere un buon padre e di potersene prendere cura. Dopo giorni di ricerche, la Polizia trova il corpo di Chiara sulla spiaggia e Diego è così disperato alla vista da inquinare la scena del crimine. Il ragazzo decide quindi di affrontare Tommaso, che rivela però di aver avuto una lite con il fratello Leonardo tempo prima e di essere innocente. Quella notte, Ruggeri incontra in gran segreto Monica, con cui ha una relazione. Elena però lo affronta: ha scoperto che a Roma ha avuto un incidente a causa dell’alcool. Caterina invece ha una bella notizia: l’operazione fatta in America ha funzionato e ora ci vede di nuovo. Non sa però che Diego l’ha tradita con Chiara prima che morisse: la bambina potrebbe essere sua.

L’ISOLA DI PIETRO 3, ANTICIPAZIONI DEL 25 OTTOBRE 2019

EPISODIO 2 – Caterina può finalmente riscoprire i colori di Carloforte, visto che è riuscita a recuperare la vista. Il suo rapporto con Diego però è ancora incerto: il ragazzo decide di confidare il suo segreto a Pietro, ovvero che ha tradito la fidanzata con Chiara e di sospettare di essere il padre della piccola Anna. Diego però dovrà rivelare tutto anche a Ruggeri e Elena, che lo condanneranno per la sua menzogna. Per questo il vice questore decide di sospenderlo dal servizio. Anche Valerio però non sa una possibile verità: Stella è forse sua figlia? Elena ha dei sospetti, ma sembra che Monica non sia intenzionata a dire chi sia il padre di sua figlia. Durante le indagini, Elena e Valerio scoprono poi che esiste un altro sospettato per la morte di Chiara. La ragazza infatti potrebbe aver avuto una relazione con un uomo sposato, per giunta il suo professore di Lettere. Il docente però nega tutto, così come alcuni compagni della ragazza, fra cui Stella, in possesso di un’informazione importante per risolvere il caso. La piccola Anna invece non è ancora riuscita a guarire e Pietro si rimbocca le maniche per permetterle di sopravvivere.



